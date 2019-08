Dolar zaczyna nieco oddawać pola

Kluczowe informacje z rynków:

WIELKA BRYTANIA / UE / BREXIT: Kanclerz Niemiec Angela Merkel powtórzyła, że stanowisko wszystkich krajów UE w temacie umowy Brexitu i irlandzkiego backstopu pozostaje niezmienne. Dodała jednak, że nie trzeba ponownie otwierać tej umowy, aby móc znaleźć i wypracować praktyczne rozwiązania mogące odnaleźć się w brexitowej rzeczywistości.



EUROSTREFA / WŁOCHY: Premier Giuseppe Conte podał się do dymisji, co nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę rozpad koalicji Ruchu 5 Gwiazd i Ligi Północnej na początku sierpnia. Teraz prezydent Mattarella ma 2 tygodnie czasu na konsultacje z ugrupowaniami obecnymi w parlamencie nt. poparcia alternatywnego gabinetu. Innym rozwiązaniem są przedterminowe wybory.



NOWA ZELANDIA / RBNZ: Zdaniem członka banku centralnego (Hawkesby) polityka monetarna nadal pozostaje efektywna, ostatnia obniżka stóp procentowych stwarza lepsze warunki do odbicia inflacji, nie widać potrzeby użycia niekonwencjonalnych narzędzi.



Opinia: Rynki nadal czekają na „wskazówki”, które mogą przynieść istotne wagowo wydarzenia w kalendarzu – to może zmienić się już dzisiaj wieczorem po publikacji zapisków z posiedzenia FOMC w końcu lipca. Z kolei już jutro zaczną pojawiać się pierwsze informacje z sympozjum FED w Jackson Hole, a w końcu tygodnia ze spotkania G-7 w Biarritz (rynek spekuluje, że politycy mogą rozmawiać o programach wsparcia dla gospodarki). Po drodze duży wpływ będą mieć jutrzejsze minutki z lipcowego posiedzenia EBC (czy podbiją oczekiwania wobec wrześniowego luzowania?), oraz potencjalne spotkania premiera Wielkiej Brytanii z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji, jakie będą mieć miejsce przed rozpoczynającym się w sobotę szczytem G-7. Wczoraj słowa Angeli Merkel nt. praktycznych rozwiązań dla Brexitu podbiły notowania funta, chociaż niemiecka kanclerz powtórzyła jednocześnie, że Unia nadal mówi jednym głosem „nie” dla pomysłu zmiany umowy Brexitowej wynegocjowanej jeszcze przez premier May na jesieni ub.r. Co miała na myśli niemiecka kanclerz, nie wiadomo, ale niewątpliwie jej dzisiejsze spotkanie z Borisem Johnsonem będzie śledzone z większą uwagą.

Wracając do dzisiejszych zapisków FED z posiedzenia z końca lipca, to wiele zostało już powiedziane (napisane) wcześniej, ale w skrócie. FOMC zdecydował się na pierwszą od dawna obniżkę stóp procentowych o 25 p.b. (stopa funduszy federalnych wynosi obecnie 2,00-2,25 proc.), chociaż z komunikatu trudno było jednoznacznie wyczytać, że jest to początek cyklu luzowania polityki. Niemniej patrząc na rynek stopy procentowej to rynki są wręcz pewne tego, że 18 września zobaczymy kolejne cięcie o 25 p.b. Niewykluczone, że duży jest tu wpływ eskalacji relacji handlowych pomiędzy USA, a Chinami, do czego doprowadziła zapowiedź Donalda Trumpa z 1 sierpnia o planach nałożenia ceł na cały import z Chin – tego jednak członkowie FED obradujący 31 lipca raczej nie wiedzieli. Tym samym publikowane dzisiaj zapiski mogą być mniej miarodajne od tego, co być może pojawi się na sympozjum FED w Jackson Hole w końcu tygodnia – centralnym jego punktem będzie piątkowe wystąpienie Jerome Powell’a.

Technicznie koszyk BOSSA USD zszedł poniżej 83 pkt., co tylko zwiększa znaczenie oporu z maja b.r. przy 83,08 pkt. Niewykluczone, że w drugiej połowie tygodnia możemy być świadkami korekty dolara na głównych układach. Kluczowym wsparciem będzie wtedy rejon 82,60 pkt. W przypadku EURUSD uwagę zwraca wczorajsze zachowanie się – odbicie z okolic 1,1060 z powrotem do 1,11. Może być to sygnał wygasania impetu spadkowego w krótkim terminie i tym samym spadku prawdopodobieństwa zejścia w okolice 1,1026 w najbliższych dniach. Zamiast tego można będzie spodziewać się sygnału do mocniejszej korekty wzrostowej w postaci wybicia strefy oporu 1,1110-20.

Co do GBPUSD to pomału zaczyna sprawdzać się scenariusz rozrysowania na dziennym układzie formacji odwróconej RGR. Linia szyi dla tej formacji przebiega w okolicach +/- 1,22. Niewykluczone jednak, że wyniki spotkania w cztery oczy pomiędzy Johnsonem, a Merkel mogą rozczarować rynki. W takim układzie ważna stanie się obrona rejonu 1,2080-1,2100.





