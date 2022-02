Dzień na przeczekanie

Kontrakt na indeks DAX osiągnął okolicę 15340 pkt. Wsparcia to 14800 i 15050 pkt. Od góry mamy barierę na 15700-800 pkt. Wahania w tym przedziale niewiele wnoszą do opinii o trendzie.

Kalendarz jest dziś praktycznie pusty. Oko zawiesić można jedynie na danych o zapasach amerykańskich hurtowników, a o 16:30 pojawi się informacja o zapasach ropy naftowej. Poza tym cisza. Ciekawie będzie dopiero jutro, gdy pojawią się dane o styczniowej inflacji CPI w USA.

Wczoraj doszło do cofnięcia na rynku ropy naftowej. Cena baryłki ropy WTI osłabła schodząc pod poziom 90 dolarów, choć skala spadku nie jest duża, na co wskazuje choćby aktualny poziom wyceny na 89.40 dolarów. Zatem jeszcze nic strasznego się tu nie wydarzyło, choć doniesienia o perspektywie porozumienia z Iranem, a w konsekwencji większej podaży na rynku, może powstrzymywać od zakupów. Na rynku złota obserwujemy kontynuację wczorajszej zwyżki. Obecnie cena uncji zbliżyła się do okolicy oporu na 1830 dolarów.

Na rynku walutowym wczorajsze lekkie umocnienie amerykańskiego dolara już się nie powiększa. Kurs EURUSD utrzymuje się nad poziomem 1.1400. W przypadku GBPUSD mamy nawet lekkie odbicie ku poziomowi 1.3550. Odbicie także jest widoczne na parze AUDUSD. Ta wzrosła do 0.7150. W przypadku USDCAD trwa faza wahań w okolicy 1.2700. USDJPY trzyma się wczorajszego poziomu 115.50.