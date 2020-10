Ekrany przy torach za 3,3 mld zł

Inwestycje w ochronę przed hałasem po modernizacji torów to dla PKP PLK dodatkowy wydatek 300 mln zł. Budowa mieszkań blisko torów może podnieść koszty dziesięciokrotnie

Ekranoza — to hasło, którym często określa się kilometry ekranów akustycznych przy drogach i torach. Politycy i przedsiębiorcy od lat spierają się o ich budowę. Na początku dekady politycy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zarzucali rządowi PO-PSL, że niepotrzebnie zabudowuje Polskę ekranami. Urzędnicy odpowiadali, że stosują przepisy wdrożone jeszcze przez poprzedni rząd PiS. W latach 2012- 13 zdecydowali się jednak złagodzić normy hałasu, by ekranów było mniej. W latach 2016-17 r. politycy obecnie rządzącego obozu proponowali kolejne rozwiązania ograniczające inwestycje w urządzenia ochrony środowiska, argumentując, że o 10-20 proc. podnoszą one koszty realizacji zadań infrastrukturalnych.