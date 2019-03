Eksperci szukają alibi dla PMI

Dobre dane gospodarcze z ostatnich miesięcy podkopały pozycję ważnego indeksu. To jednak nie powód, by go lekceważyć.

Indeks Menedżerów ds. Zakupów, zwany PMI, jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę, który otwiera każdy miesiąc analiz gospodarczych na świecie. Ten powstały w 1948 r. miernik przez wiele lat cechował się wysoką korelacją z realnymi wynikami produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego, dzięki czemu rynki mogły kilka tygodni przed danymi z gospodarki realnej oszacować kondycję i nastroje w branży. Ostatnie odczyty na polskim rynku różnią się jednak diametralnie od danych z gospodarki. W lutym w Polsce odnotowano wynik 47,6 pkt — wynik tak...