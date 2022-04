Ekspert: należy wprowadzić różne poziomy refundacji szczepień, podobnie jak w przypadku leków

Zdaniem specjalisty szczepienia to najtańsza interwencja medyczna i bardzo skuteczna, należy je wykorzystywać w jak najszerszym zakresie. Lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć, a właśnie taką funkcję spełniają szczepienia. Jeśli nawet nie zapobiegną one samej infekcji, to chronią przed ciężkim przebiegiem choroby zakaźnej. Przykładem są szczepienia przeciwko COVID-19.

Ekspert ochrony zdrowia Jakub Szulc przekonywał o tym podczas konferencji „Wirusologia 2022 – najnowsze doniesienia”. Zwrócił uwagę, że w Polsce szczepienia podzielone są na obowiązkowe i zalecane. Obowiązkowe są refundowane z budżetu państwa, natomiast szczepienia zalecane są jedynie promowane jako te, którym warto się poddawać, trzeba jednak za nie zapłacić z własnej kieszeni. Uważa on, że taki podział nie jest właściwy.

„Finansujemy coś w 100 proc. jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, albo w ogóle w przypadku szczepień zalecanych. W efekcie nie ma przekonania do szczepień zalecanych, że nie są aż tak konieczne” – zwrócił uwagę. Uważa, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie częściowej odpłatności za szczepienia zalecane. To poprawiłoby ich dostępność, gdyż byłyby tańsze dla osób nimi zainteresowanych.

„Należy stworzyć ścieżkę refundacyjną dla szczepień, powinny być dla nich różne poziomy refundacji, podobnie jak w przypadku leków”- przekonywał ekspert ochrony zdrowia.

Zaznaczył, że na szczepienia nie przeznacza się u nas jak to określił – „wielkich pieniędzy”, natomiast efekt tej procedury jest taki, że nie przebija jej żadna inna interwencja medyczna. Na szczepienia ochronne wydajemy 150 mln zł rocznie (poza szczepieniami przeciwko COVID-19). A mają one ogromne znacznie, gdyż służą zarówno zdrowiu publicznemu, jak i gospodarce. „Im jesteśmy bardziej zdrowi, tym większe są wpływy z podatków i szybciej może się rozwijać gospodarka; szczepienia pełnią w tym najważniejszą rolę” – podkreślił.

Przyznał, że w ostatnich latach finansowanie szczepień w naszym kraju się zmieniło, wprowadzono nowe szczepienia. Przykładem są refundowane z budżetu szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom oraz rotawirusom. „Można byłoby to jeszcze poprawić, trzeba jednak określić, jakie mamy priorytety w tym zakresie na co najmniej kilka lat. Gdzie powinniśmy zwiększać finansowanie i w jaki sposób” - dodał.

Przyznał, że wyzwaniem są coraz bardziej aktywne ruchy antyszczepionkowe zniechęcające do wszelkich szczepień, zarówno tych zalecanych jak i obowiązkowych. „Aktywność gryp antyszczepionkowych wskazuje, że zostanie zaangażowanych dużo pieniędzy, żeby zniechęcać nas do szczepień i obrzydzić nam wyszczepialność” – stwierdził.

Dezinformacji na temat szczepień obawia się konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego prof. Jarosław Pinkas. „Wciąż nas dotyka i nadal będzie generowana pandemia fałszywych informacji” – powiedział podczas konferencji. Za pozytywne uznał to, że kilkadziesiąt tysięcy farmaceutów przeszkolono i włączono do systemu szczepień.