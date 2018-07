ETI celuje w podium

Z 13 tysiącami klientów niemieckie biuro będzie w pierwszej dwudziestce w Polsce. W trzy lata chce być największym specjalistą od Egiptu.

Wydawałoby się, że polski rynek turystyczny czeka już tylko konsolidacja, bo ponad 30 dużych biur to sporo, a w 2017 r. ponad 70 proc. przychodów wygenerowały trzy największe z nich: Itaka, TUI i Rainbow. Jednak rok temu do walki o polskiego klienta postanowił włączyć się Express Travel International. ETI to niemieckie biuro założone 20 lat temu przez Mai- -Jennifer Köhl i Mohameda Samira, małżeństwo, do którego należy sieć 18 hoteli Red Sea w Egipcie. To część szerszej ekspansji, bo do...

