EUR/PLN może przełamać 4,70

"Jesteśmy w sezonie wakacyjnym, więc zmienność na rynkach nie jest duża, natomiast wydaje się, że nawet przy tej małej zmienności będziemy mieli próby przełamania poziomu 4,70 na EUR/PLN. Powody są cały czas te same – inwestorzy próbują zamykać pozycje otwarte przeciwko złotemu przed wakacjami. Dodatkowo, przy sporych kosztach finansowania i niskiej zmienności nie opłaca się grać przeciwko PLN. To oznacza, że szanse na przełamanie 4,70 w dół w wakacje należy ocenić jako duże" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty, jeśli tak się stanie, to poziomem docelowym dla EUR/PLN staną się okolice 4,68.

fot. Adobe Stock

"Zejście w te okolice oznaczałoby zmianę trendu EUR/PLN na spadkowy, a to prawdę powiedziawszy byłoby niespójne z fundamentami polskiej gospodarki. Raczej obstawiałbym, że po wakacjach presja na złotego wróci" – dodał ekonomista.

"W środę mamy dane o inflacji z USA, a Bank ING zakłada, że będą one lekko niższe od rynkowych oczekiwań. Jeśli tak będzie, to wsparło by to słabszego dolara i mocniejszego złotego. Nie wygląda jednak, aby po takich danych ruch na rynku miał być jakiś znaczący"– powiedział Popławski.

Dane o inflacji CPI z USA za lipiec br. zostaną opublikowane w środę, 10 sierpnia br. o 14.30 czasu polskiego.

O godzinie 15.40 kurs EUR/PLN spada o 0,23 proc. do 4,7021, a USD/PLN zniżkuje o 0,46 proc. do 4,6104.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar nieznacznie się osłabia, a kurs EUR/USD rośnie o 0,23 proc. do 1,0199.

RYNEK DŁUGU

"W tym tygodniu na krajowym długu oczekuję wzrostów rentowności. Po bardzo mocnych danych z rynku pracy w USA z ubiegłego piątku, są mocne rynkowe oczekiwania, że Fed może po raz trzeci podnieść stopy procentowe w USA o 75 pb. Nawet, jeśli środowe dane o inflacji z USA będą nieco niższe od konsensusu, to nie będzie to argument za tym, aby Fed wyraźnie stóp nie podnosił" - powiedział ekonomista ING.

W ubiegły piątek amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 528 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 250 tys. i wzrostu o 398 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 372 tys..

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,5 proc. (najniżej od 50 lat), oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

"Poza danymi o inflacji z USA, kalendarium na ten tydzień jest raczej puste, a tym samym trudno oczekiwać istotnego wzrostu zmienności, chyba że zaostrzy się sytuacja wokół Tajwanu, ale raczej nie sądzę, aby tak się stało " – dodał Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 4,4 pb. do 2,796 proc., a niemieckich idą w dół o 6,8 pb. do 0,8875 proc.