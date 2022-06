Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

FDA, amerykańska agencja ds. żywności i leków, odrzuciła wniosek Celom Pharmy o przyznanie statusu Breakthrough Designation dla Falkieri w leczeniu depresji lekkopornej dwubiegunowej.

Przyczyną odrzucenia wniosku jest nieprzedstawienie w nim danych z badania klinicznego Falkieri we wskazaniu lekoopornej depresji dwubiegunowej, w którym pacjenci włączeni do badania mieliby stwierdzony brak odpowiedzi na leczenie wyłącznie lekami dopuszczonymi we wskazaniu depresji dwubiegunowej przez FDA.