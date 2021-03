Jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie wystąpiła o pozwolenie na uruchomienie funduszu ETF odzwierciedlającego notowania bitcoina, informuje Reuters.

Fidelity poinformowało amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), że proponowany przez niego Wise Origin Bitcoin Trust trzymałby bitcoiny i wyceniał swoje akcje w zależności od kursu kryptowaluty na największych giełdach, m.in. Coinbase i Bitstamp.

- Coraz większa grupa inwestorów szuka dostępu do bitcoina podkreślając potrzebę większej dywersyfikacji produktów oferujących ekspozycję na cyfrowe aktywa – poinformowała firma.

Fidelity to kolejny chętny do uruchomienia bitcoinowego ETF. W środę pojawiły się doniesienia, że chcą to zrobić SkyBridge Capital, za którym stoi Anthony Scaramucci, dyrektor komunikacji Białego Domu w administracji Donalda Trumpa, wraz z First Trust Advisors.

fot. Bloomberg

Pierwszy na świecie ETF bazujący na najpopularniejszej kryptowalucie powstał w Kanadzie. To Purpose Bitcoin ETF, który w środę miał 14693 bitcoiny warte ponad 775 mln USD.

Według Coindesk, Bitcoin tanieje w czwartek rano o 2 proc. do 52771,73 USD. Jest o 80 proc. droższy niż na początku roku. Wcześniej w marcu jego cena biła rekord dochodząc do 61556 USD.