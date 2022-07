Goldman Sachs obniża prognozy zysków dla MSCI China do zerowego wzrostu

Goldman Sachs obniżył swoje prognozy zysków dla indeksu giełdowego MSCI China do zera rocznego wzrostu z 4 proc. poprzednio, wynika z raportu opublikowanego pod koniec czwartku – donosi CNBC.

Fot. Yan Ke/Unsplash

W ciągu ostatnich kilku tygodni chiński rynek nieruchomości znalazł się pod ponowną presją, ponieważ wielu nabywców domów wstrzymało spłatę kredytów hipotecznych.

Goldman Sachs obniżył swoje prognozy dla indeksu MSCI China ze względu na pogarszające się załamanie na chińskim rynku nieruchomości.

Według raportu opublikowanego pod koniec czwartku bank inwestycyjny obniżył prognozy zysków indeksu do zerowego wzrostu w tym roku, z 4 proc. poprzednio.

Analitycy obniżyli również cenę docelową MSCI China w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 81, z 84. MSCI China śledzi ponad 700 chińskich akcji notowanych na całym świecie, w tym Tencent, BYD oraz Industrial and Commercial Bank of China.

Tylko w lipcu indeks spadł o ponad 6 proc., ponieważ obawy o chiński rynek nieruchomości zwiększyły istniejący niepokój wywołany koronawirusem, regulacjami technologicznymi i geopolityką.