Google przyznał 16 złotych pinezek

Szukasz inspiracji na szybkie wakacyjne wypady? Wujek Google zawsze wyciągnie pomocną dłoń.

Z okazji 15. rocznicy uruchomienia usługi map wyróżnił 16 atrakcji turystycznych w Polsce. Google zrobił sobie wakacyjną zabawę, bo poszczególne miejsca przedstawiał od 21 lipca. W końcu mamy kompletne zestawienie, a ostatnią atrakcją są Łazienki Królewskie, które zdobyły statuetkę w województwie mazowieckim.

Internetowy gigant przemierzył wirtualnie całą Polskę. Złote Pinezki przyznano najlepiej ocenianym przez użytkowników map miejscom w każdym województwie. Nie jest to więc jakiś subiektywny ranking. Lud zdecydował.

– To szczególne wyróżnienie, bo chociaż przyznane przez nas, to tak naprawdę nagroda w imieniu podróżników i użytkowników map. To właśnie dzięki ich ocenie i zaangażowaniu mogliśmy wyłonić najlepiej oceniane atrakcje turystyczne w każdym z województw – miejsca szczególne i warte odwiedzenia – mówi Elżbieta Różalska z Google Polska.

Pandemia ponoć zniechęciła Polaków do podróży zagranicznych, ale nie oznacza to, że w wakacje zostali w domach. Takie wnioski płyną z danych Google’a. Analiza trendów w wyszukiwarce pokazuje, że krajowe miejsca i atrakcje cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem. Użytkownicy szukają głównie celów lokalnych i to najczęściej w obrębie województwa, w którym mieszkają.

Konkretne liczby? Google wskazuje na wzrost udziału polskich kierunków z 60 proc. wyszukiwań podróżniczych w czerwcu 2019 r. do 84 proc. w czerwcu 2020 r. Jednocześnie zaledwie 16 proc. to wyszukiwania dotyczące kierunków zagranicznych, co oznacza spadek z 40 proc. w czerwcu 2019 r.

– Zachęcamy też do odkrywania okolic bliższych i dalszych, tych znanych i tych mniej oczywistych, a także do wspierania swoich ulubionych miejsc przez dzielenie się opiniami, wskazówkami lub zdjęciami na mapach. Na pewno ludzie je prowadzący, obojętnie czy są to atrakcje turystyczne, restauracje czy lokalne firmy, to docenią – dodaje Elżbieta Różalska.

16 miejsc nagrodzonych Złotymi Pinezkami

Wały Chrobrego (województwo zachodniopomorskie)

Zamek w Malborku (województwo pomorskie)

Żywe Muzeum Piernika (województwo kujawsko-pomorskie)

Mosty w Stańczykach (województwo warmińsko-mazurskie)

Pałac Branickich w Białymstoku (województwo podlaskie)

Łazienki Królewskie (woj. mazowieckie)

Pasaż Róży (województwo łódzkie)

Park Cytadela (województwo wielkopolskie)

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie (województwo lubuskie)

ZOO Wrocław Afrykarium (województwo dolnośląskie)

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (województwo opolskie)

Kopalnia Guido (województwo śląskie)

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (województwo świętokrzyskie)

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (województwo lubelskie)

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (województwo podkarpackie)

Zamek Królewski na Wawelu (województwo małopolskie)