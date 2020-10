Czego możesz dowiedzieć się o swojej firmie z danych Google Maps?

Dane pokazują, że w 74% przypadków od momentu wyszukania sklepu w Google do odwiedzenia go w fizycznej lokalizacji mija mniej niż 24 godziny. Pod warunkiem oczywiście, że to, co użytkownik zobaczy online, zachęci go do wizyty.