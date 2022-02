GPW z dystansem do otoczenia

Czwartkowe sesje na rynku warszawskim zostały przykryte przez emocje wokół spółki Meta Platforms. Od poranka większość inwestorów na rynkach akcji operowała w kontekście pytania ile z wczorajszego, posesyjnego i 20-procentowego spadku spółki znanej kiedyś jako Facebook zostanie przełożone na realne notowania. W efekcie przez cały dzień rynki europejskie musiały operować w cieniu amerykańskich futures indeksowych.

Swoje znaczenie miało również czekanie na to, co dziś w świat wyślą władze banków centralnych w Wielkiej Brytanii i strefie euro. Sygnały z Europejskiego Banku Centralnego okazały się stabilizatorem notowań w Warszawie. Przesunięcie akcentu w polityce monetarnej ECB na dane przełożyło się na wzrost oczekiwań podwyżek ceny kredytu, co umocniło wspólną walutę i osłabiło dolara.