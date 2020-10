Gwarancje ratują MŚP

W czasie pandemii z gwarancji de minimis skorzystało już 37 tys. małych i średnich firm. Zabezpieczone zostały kredyty na ponad 20 mld zł.

Na początku pandemii Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadził zmiany w programie gwarancji de minimis. Najważniejsza to zwiększenie maksymalnej wysokości gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kredytu. Bank wydłużył okres, na jaki przedsiębiorca może otrzymać finansowanie z gwarancją de minimis — z 27 do 39 miesięcy. Ponadto zrezygnował z prowizji za udzielenie gwarancji. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z programu na nowych zasadach do końca roku.