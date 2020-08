Handlowy zaskoczył rynek

Od kwietnia do czerwca bank zarobił więcej, niż przewidywali analitycy. O przyszłości mówi jednak ostrożnie.

89,3 mln zł — tyle skonsolidowanego zysku netto wypracował w II kwartale Bank Handlowy. Choć to o 33 proc. mniej niż rok wcześniej, to jednak o 12 proc. więcej, niż spodziewał się rynek. Na wyniku najmocniej odbiła się rezerwa makroekonomiczna, zabezpieczająca przed koronakryzysem, w wysokości 84 mln zł. W całym pierwszym półroczu bank zarobił blisko 115,7 mln zł, co oznacza 40-procentowy spadek r/r.