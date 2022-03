Hansped – z nimi wszędzie

„Z nami wszędzie” – takie motto przyświeca firmie Hansped – liderowi w sektorze spedycyjnym i transportowym. Spółka z Katowic ma w swoim portfolio ponad setkę klientów, a jej ciężarówki dojeżdżają do ponad 30 europejskich krajów.

Historia katowickiego Hanspedu sięga końca lat 90. Choć jej założycielka i właścicielka Anna Hanusiak-Tatarska podwaliny pod budowę firmy tworzyła nieco wcześniej. W czasach rodzącej się gospodarki wolnorynkowej i przemian ustrojowych Anna Hanusiak-Tatarska współtworzyła sieć dealerską Skody w Polsce. Jak sama jednak przyznaje, do transportu rzeczy i spedycji trafiła przez przypadek.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm przekładają się na powodzenie na rynku. Praktyczna wiedza, skuteczność oparta na zaufaniu oraz dobra atmosfera w zespole wyróżniają nas spośród innych firm. Nasze osiągnięcia zrodziły się z chęci walki, wyjścia ze strefy komfortu – mówi Anna Hanusiak-Tatarska, założycielka i właścicielka firmy Hansped.

– Pomagałam znajomemu, który stawiał pierwsze kroki w branży – wspomina w jednym z wywiadów.

Szybki wzrost

Początkowo Hansped obsługiwał 30 zleceń miesięcznie. Dzisiaj ma ich ponad 1,2 tys. Ta liczba wciąż rośnie. Firma zostawiła konkurencję w tyle, a jej planów nie storpedowała nawet pandemia koronawirusa. Wręcz przeciwnie. Kiedy inne branże musiały zamrozić lub przyhamować swoją działalność, transport i spedycja były tymi gałęziami gospodarki, które pracowały na pełnych obrotach.

Hansped to zespół 12 doświadczonych spedytorów. Współpracuje z nimi ponad 2 tys. przewoźników, którzy rocznie pokonują ponad 6 mln km po drogach Polski i Europy. Firma ma około setki stałych klientów. Są to m.in. największy na świecie producent stali ArcelorMittal, producent kostki brukowej Bruk-Bet, producent narzędzi przemysłowych i ręcznych Stanley oraz wiele firm z branż produkcyjnych i usługowo-handlowych. Jej ciężarówki dojeżdżają do 32 państw Europy – od Finlandii i Estonii przez Niemcy, Francję i Włochy do Hiszpanii.

Profesjonalizm i wola walki

Atutem spółki jest zgrany i doświadczony zespół spedytorów (cechuje go system zarządzania jakością zgodny z normą ISO). Reaguje on na indywidualne potrzeby klientów oraz dopasowuje odpowiedni rodzaj naczepy do towaru, zachowując przy tym atrakcyjny stosunek ceny do jakości usługi. Ponadto zna się na procedurach obowiązujących w transporcie, przy przekraczaniu granicy, w punktach przeładunkowych oraz dystrybucyjnych. Rola firmy polega na przyspieszeniu procedury transportowej, nierzadko bardzo skomplikowanej. Oszczędności są ewidentne i obustronne.

– Jako spółka dbamy o rzetelność informacji oraz wiarygodność w działaniu – podkreśla Anna Hanusiak-Tatarska.

– Nasze doświadczenie i profesjonalizm przekładają się na powodzenie na rynku. Praktyczna wiedza, skuteczność oparta na zaufaniu oraz dobra atmosfera w zespole jest tym, co nas wyróżnia spośród innych firm. Nasze osiągnięcia zrodziły się z chęci walki, wyjścia ze strefy komfortu – dodaje.

Podstawą działalności firmy Hansped jest transport ładunków standardowymi tirami. Na życzenie klienta Hansped realizuje też transporty naczepami typu standard, mega, jumbo oraz chłodnie, izotermy, wywrotki i busy. Klienci mogą zamówić transport dla przesyłek tzw. całopojazdowych, drobnicowych, ponadgabarytowych, jak również wymagających specjalistycznych naczep.

To jednak nie wszystko. Firma ma odpowiednie zezwolenia, licencje oraz certyfikaty niezbędne do transportu i spedycji w Polsce i za granicą. Dużą uwagę przywiązuje do przewożonych ładunków – obejmują je ubezpieczenia OCP i OCS (odpowiedzialność cywilna przewoźnika i spedytora). Jest to dla klienta najlepsze zabezpieczenie na wypadek straty czy uszkodzenia przewożonego towaru. Do tego każdy pojazd wyposażony jest w system GPS.

Ludzie dla ludzi

Pytana o receptę na sukces założycielka firmy na pierwszym miejscu wymienia ludzi, z którymi przyszło jej współpracować.

– Mam świadomość swoich dokonań, ale też wiem, że są one efektem pracy zespołowej. Umiejętność współpracy przekłada się na zaufanie do firmy, a to sprawia, że nie narzekamy na brak zleceń. Utrzymujemy współpracę z wieloma stałymi klientami. To dowód naszej rzetelności i najlepsza rekomendacja dla kolejnych zleceniodawców — przyznała Anna Hanusiak-Tatarska w wywiadzie udzielonym podczas gali zwycięzców konkursu „Lider Polskiego Biznesu”.

Ponadto Hansped działa społecznie. W jego siedzibie wiszą dyplomy i podziękowania od katowickich placówek oświatowych i medycznych, ogrodu zoologicznego i przytułku dla osób bezdomnych. Na tym nie koniec. Spółka jest też zaangażowana w CSR, czyli ideę biznesu społecznie odpowiedzialnego. Zasadziła w województwie śląskim setkę drzew i pomogła w sfinansowaniu woliery dla Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

Hansped to wielokrotny laureat prestiżowych nagród, takich jak: Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu, Brylant Polskiej Gospodarki, Ambasador Polskiej Gospodarki, Medal Europejski, Orły Transportu i Firma Dobrze Widziana. Firma jest też mocno zaangażowana w życie regionu. W 2021 r. Anna Hanusiak-Tatarska została uhonorowana złotą odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz nagrodą Menadżer 25-lecia, którą ufundowała katowicka loża Business Centre Club.