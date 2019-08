Hulaj noga, reguł nie ma

Światowa rewolucja w poruszaniu się po mieście nie ominęła Polski. Elektryczne hulajnogi błyskawicznie się rozprzestrzeniają wywołując skrajne emocje - od zachwytów nad ich praktycznością po złorzeczenia na temat bezpieczeństwa w ruchu.

Mało jest usług, które w tak szybkim czasie zdobyły taką rzeszę użytkowników. Z przejazdów hulajnogami korzysta w Polsce ok. 200 tys. osób, o 200 tys. więcej niż przed rokiem. Samych urządzeń, które można wypożyczyć na minuty, jest zaś ok. 7,5 tysiąca. O 7,5 tysiąca więcej niż przed rokiem.



W tym odcinku „Pulsu Biznesu do słuchania” spojrzymy na hulajnogowy boom z kilku perspektyw. Anatomię tego rynku przedstawi Adam Jędrzejewski, prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Porozmawiamy też z rywalizującymi ze sobą firmami – polskim blinkee.city, dowodzonym przez Marcina Maliszewskiego, a także amerykańskim gigantem, firmą Bird, którą reprezentować będzie jej wiceprezes Patrick Studener. Będzie też o tym, jak władze największej areny walki hulajnogowej w Polsce, czyli ulic Warszawy, patrzą na ten bój, o czym opowie wiceprezydent tego miasta Robert Soszyński. Na koniec o tym, jak powinno się zwiększyć bezpieczeństwo hulajnogistów i pieszych poradzi Sylwester Pawłowski z Safety Logic.