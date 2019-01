Idea Bank spuścił z tonu

Google na Pradze przyciąga miliony

— Budowanie czegoś dobrego to 98 proc. kopiowania i 2 proc. oryginalności. W zdecydowanej większości przypadków nie trzeba więc wyważać zamkniętych drzwi, wystarczy umieć zaadaptować istniejące wzorce — przekonuje Piotr Wilam, współtwórca Innovation Nest, będącego jednym z kluczowych partnerów Campus Warsaw stworzonego przez Google’a. Wilama można regularnie spotkać w metrze, w drodze do Campusu. I nie jest tam sam, są dni, gdy przez ośrodek Google’a przewijają się setki osób, które w swoich start-upach być może nie wymyślają koła, ale popychają projekt cyfrowej Polski do przodu. — Co miesiąc przybywa nam 1 tys. nowych członków. Obecnie jest ich 6 tysięcy, w listopadzie, na pierwszą rocznicę działania Campusu, spodziewamy się łącznie nawet 10 tys. członków — zapewnia Rafał Plutecki, szef Campus Warsaw. Magnes podliczony Google na projekt campusu nad Wisłą przeznacza miliony dolarów. Jednak w rubryce budżet marketingowy widnieje okrągłe zero. Amerykański potentat przyciąga tłumy średnio trzema wydarzeniami dziennie. Są to zwykle spotkania z inwestorami, przedsiębiorcami, praktykami biznesu. — Naszą ambicją...