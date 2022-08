Inwestorzy marzą o zagranicznych akcjach

Dane platformy inwestycyjnej Finax wskazują, że użytkownicy chętniej sięgaliby po zagraniczne aktywa, gdyby były one łatwiej dostępne.

Według ankiety Finaksa, robodoradcy, który dobiera pasywnie zarządzane ETF do potrzeb klientów, inwestorzy chcieliby ograniczyć ekspozycję na polskie akcje. Z 388 badanych około 43 proc. ma portfele składające się w większości z polskich akcji. Traktowane są one jako bezpieczne, odpowiednie dla początkujących inwestorów. Im większe doświadczenie i horyzont inwestycyjny, tym jednak większa awersja do lokalnych walorów.

74 proc. Taki odsetek badanych przez Finax polskich inwestorów zaczęło inwestowanie od polskich akcji. Co ciekawe, aż 71 proc. badanych przez Finax zgodziło się ze stwierdzeniem, że globalne inwestowanie daje wyższe zyski niż inwestowanie w Polsce. Jednocześnie, polskie akcje i obligacje wciąż stanowiły ponad 80 proc. portfela co trzeciego ankietowanego. Zysk kontra ryzyko Portfel Wynik (2010 - 2021) Ryzyko (w proc.) Maksymalny spadek (w proc.) Dni spadkowe Lata wzrostowe Akcje polskie (ETF) 5,14 13,92 44 1247 8 Polska 60/40 (akcje/obligacje) 5 8,55 25,8 1177 9 Finax 60/40 (akcje/obligacjezagraniczne) 7,97 7,58 16,3 304 10 Źródło: Finax Jednym z powodów stronienia inwestorów od zagranicznych aktywów może być tzw. home bias - strach przed zagranicznymi walorami. Dużą rolę odgrywa też patriotyzm - Finax zapytał inwestorów, czy ich jedynym celem na rynku jest zysk i 32 proc. odpowiedziało negatywnie. Na doprecyzowujące pytanie „Czy zgodziłbyś się na niższy zysk, gdybyś wiedział, że inwestujesz w polską gospodarkę?” przytaknął natomiast co piąty. Ci, którzy byliby w stanie przyjąć niższy zysk ze względów patriotycznych, wskazali również, o ile gorszy wynik byłby dla nich akceptowalny. Mediana odpowiedzi wynosiła aż 3 pkt. proc. - zamiast 9 proc. zysku za granicą, patrioci przyjęliby 6 proc. zysku w Polsce. - Nasze dane pokazują, że polskim portfelom daleko do globalnej dywersyfikacji, a ta sugeruje, by w polskie instrumenty nie lokować nawet jednego procenta aktywów. Zjawisko nadmiernego przywiązania do rodzimych instrumentów nie jest związane tylko z Polską, jednak obawa przed wyjściem z kapitałem za granicę jest tu wyjątkowo duża – mówi Przemysław Barankiewicz, CFA, szef Finax w Polsce. Dużo nowicjuszy Badanie zostało przeprowadzone w maju 2022 r. w formie ankiety internetowej. Wzięły w nim udział 383 osoby, z czego 51 proc. na rynku jest już od ponad pięciu lat, a 28 proc. zaczęło inwestycyjną przygodę niespełna dwa lata przed badaniem. .