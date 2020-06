Ipopema poleca PlayWay

Michał Wojciechowski i Marcin Nowak, analitycy Ipopemy, w raporcie z 25 maja podtrzymali rekomendację „kupuj” dla akcji PlayWaya.

Cena docelowa to 520 zł. „W poprzednim raporcie uwzględnialiśmy w naszej prognozie na 2020 r. jedynie połowę zaplanowanych gier, zakładając że pozostała część zostanie opóźniona lub nie odniesie sukcesu, a następnie oczekiwaliśmy liniowego wzrostu w kolejnych latach. Obecnie uaktualniliśmy nasze szacunki co do sprzedaży gier w 2020 r. oraz uzupełniliśmy nasz model o szczegółową prognozę przychodów dla gier debiutujących w latach 2021-22. W naszej opinii szybkie tempo wzrostu portfolio spółki powinno zagwarantować wysoką dynamikę poprawy wyników w najbliższych latach” — napisano w uzasadnieniu.