IT rozpycha się w biurach Wrocławia

Branża informatyczna zatrudnia dziś we Wrocławiu ok. 36 tys. specjalistów. Szybki wzrost powoduje liczne przeprowadzki.

Po wyjątkowo obfitującym w nowe umowy najmu i nowe powierzchnie biurowe 2018 r. obecny rok na wrocławskim rynku jest nieco spokojniejszy. Według firmy doradczej Cresa transakcje najmu w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. zamknęły się łączną powierzchnią tylko 66 tys. m kw. Dla porównania w 2018 r. firmy wynajęły ponad 157 tys. m kw. biur. Co trzeci metr kwadratowy powierzchni biurowej we Wrocławiu wynajmują firmy z branży IT.