Jak przygotować spółkę do pierwszej oferty publicznej?

Anna Zaremba, Partner, CFO Consulting, EY Polska

Justyna Rawicka, Senior Manager, CFO Consulting, EY Polska

Transakcje IPO pomagają spółkom między innymi pozyskać kapitał do realizacji swoich ambicji rozwojowych, wzmocnić pozycję rynkową i zapewnić akcjonariuszom wyższą płynność ich inwestycji. Powodzenie IPO zależy w dużej mierze od dobrze przemyślanego planu działań. Kluczowe jest holistyczne podejście do procesu oferty publicznej – jak do procesu transformacji całej organizacji, a nie jednorazowej transakcji.

Proces wprowadzenia spółki na giełdę można podzielić na 3 zasadnicze fazy.

Faza strategicznych rozważań i planowania wejścia na giełdę

Okres 12-24 miesięcy przed debiutem to czas na określenie strategii rozwoju spółki poprzez IPO – ustalenia celów transakcji, przemyślenia equity story i koncepcji oferty, a także na wybór miejsca i terminu przeprowadzenia całej procedury. Warto już na tym etapie dokonać oceny stanu przygotowania organizacji do IPO i funkcjonowania jako spółka publiczna. Podstawą jest dobry plan działań i alokacji zasobów. Warto skupić się na zweryfikowaniu modelu biznesowego w celu optymalizacji parametrów kapitału własnego i sprawozdawczości w zakresie KPI, a także przymierzyć się do wstępnej wyceny akcji. Jeśli przyszły emitent funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej należy zadbać o jej przejrzystą i optymalną strukturę, jak również rozważyć implikacje podatkowe np. na poziomie osobistym udziałowców oraz firmy. W tej fazie opracowywany jest IPO fact book, zawierający dane finansowe i kluczowe informacje dla inwestorów.

Faza przygotowań do IPO

Okres 6-12 miesięcy przed IPO to optymalny czas na przygotowanie organizacji pod kątem zwiększonych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przejrzystości i zgodności z przepisami, które obowiązują spółki publiczne, a także kontroli ze strony inwestorów i analityków. Jest to odpowiedni moment na powołanie i ustrukturyzowanie nowych funkcji: ładu korporacyjnego, relacji inwestorskich, raportowania niefinansowego, audytu wewnętrznego, czy zarządzania ryzykiem.

Faza realizacji IPO

Ostatnie miesiące przed debiutem giełdowym to czas na przygotowanie informacji finansowych i innych treści do prospektu emisyjnego, który w wersji finalnej podlega zatwierdzeniu przez organ nadzoru. Aby przyciągnąć odpowiednie grono inwestorów, debiutanci organizują cykl spotkań z inwestorami.

Przyjmując ustrukturyzowane podejście do przygotowania transakcji IPO można zaoszczędzić czas, koszty oraz obniżyć poziom niepewności w spółce. O tym jak istotne są to aspekty dla spółek rozważających IPO świadczy zainteresowanie bezpłatnym cyklem spotkań online „Akademia IPO”, podczas których eksperci EY omawiają poszczególne obszary przygotowań do transakcji.