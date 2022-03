Jak to jest być prekursorem?

Firma Frizo jako pierwsza w Polsce zaczęła stosować na rynku chłodniczo-wentylacyjnym absorpcyjne układy amoniakalne.

– Dzięki nim możemy zaproponować firmom instalacje chłodnicze, które ograniczą zużycie energii elektrycznej niezbędnej przy wytwarzaniu chłodu – przekonuje Sławomir Kubiczek, prezes i współwłaściciel Frizo – firmy zajmującej się projektowaniem i kompleksowym wykonawstwem instalacji chłodniczych oraz wentylacji dla zakładów przemysłowych. Jak wyjaśnia, rozwiązania absorpcyjne przyjmują ciepło przez wodę amoniakalną i pompę w układzie zamkniętym, wytwarzając chłód.

W przemyśle naprawdę ciężko jest się przebić z nową firmą. Gdy ktoś ma zainwestować kilka milionów, musi mieć po drugiej stronie partnera, znanego na rynku, do którego ma zaufanie – mówi Sławomir Kubiczek, prezes i współwłaściciel Frizo.

– Nie potrzebujemy używać sprężarek, które są najbardziej energożerną częścią instalacji, np. freonowej. Instalacja amoniakalna jest więc kilkakrotnie oszczędniejsza niż te stosujące sprężarki – tłumaczy. Ale nie chodzi tylko o oszczędność energii…

Wymogi środowiskowe…

Jak wyjaśnia Sławomir Kubiczek, amoniak jest obojętny dla środowiska. Nie jest czynnikiem nowym w chłodnictwie, ale przez lata wiodącym czynnikiem chłodniczym były freony (chlorofluorowęglowodory), dziś w swej lotnej postaci zwane gazami cieplarnianymi.

Instalacje oparte na stworzonych przez polską firmę absorpcyjnych układach amoniakalnych są dostosowane do wymogów środowiskowych i regulacji w tym obszarze. Produktem inżynierów Frizo są również amoniakalne maszynownie kontenerowe, czyli systemy do produkcji chłodu w obiektach przemysłowych o bardzo wysokich możliwościach chłodzenia (do -40 st. C) – o kompaktowej budowie i szybkie w montażu. Mogą one służyć jako samodzielne lub wspomagające systemy dla istniejącej instalacji. Można je szybko zbudować, zainstalować bez wysokich kosztów budowlanych.

…i bezpieczeństwo

Ponieważ amoniak jest łatwopalny, w instalacjach amoniakalnych stosuje się znacznie trwalsze rury stalowe (w miejsce stosowanych wcześniej miedzianych). Trzeba też umieć budować instalacje amoniakalne, dbać o ich szczelność. Dlatego poza wiedzą ważna jest solidność wykonania instalacji i jej stałe monitorowanie. Tym także zajmuje się Frizo w odniesieniu do swoich projektów.

Jak to jest być prekursorem?

Kiedy firma powstała, jej założyciele znali już rynek HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration), pracowali w sektorze, mieli kontakty.

– Przebić się w przemyśle z nową firmą jest naprawdę ciężko. Gdy ktoś ma zainwestować kilka milionów, musi mieć po drugiej stronie partnera, znanego na rynku, do którego ma zaufanie. Woli więc zapłacić więcej, ale mieć do czynienia z renomowaną firmą, najlepiej globalną – opowiada Sławomir Kubiczek. – Tymczasem przychodzi młody polski zespół inżynierów, w dodatku z nowym rozwiązaniem, własnym projektem i zaufaniem do swojej wiedzy… – śmieje się.

Wcale nie tak łatwo być prekursorem, trzeba czasu i wielu kolejnych kontraktów, żeby móc się tym pochwalić ze śmiechem.