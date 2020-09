Kompetencje na miarę wdrożeń

Sztuczna inteligencja jest jak bolid F1 — bez mistrzowskich umiejętności ten pojazd będzie tylko drogą zabawką.

W polskich firmach rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ds. sztucznej inteligencji (SI). Na szczęście nie brakuje osób gotowych kształcić się w tym kierunku. 94 proc. pracowników przedsiębiorstw wykorzystujących SI deklaruje, że chce opanować tę technologię, a 66 proc. już uczestniczyło w odpowiednich programach szkoleniowych — wynika z badań Microsoftu. Motywacją do nauki jest przekonanie, że rozwiązaniate pozwolą realizować zadania o większym znaczeniu dla pracodawcy — mówi tak 58 proc. przedstawicieli spółek stosujących na co dzień SI. — Rozwój umiejętności cyfrowych w dziedzinie sztucznej inteligencji to dla każdego biznesu swoista polisa ubezpieczeniowa, gwarancja przyszłych sukcesów. Liderzy wdrożeń są bardziej odporni na zawirowania, lepiej adaptują się do nowych warunków i łatwiej im zachować ciągłość działania — twierdzi Magda Taczanowska, członek zarządu polskiego oddziału Microsoftu.