Kowalczyk: 4 mld zł dla firm na zmniejszenie emisji CO2

W ramach programu Energia Plus przedsiębiorcy mogą aplikować o pożyczki na rozwój odnawialnych źródeł energii - poinformował w środę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że budżet programu to 4 mld zł, a maksymalna kwota pomocy sięga 300 mln zł.

Kowalczyk oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski w środę na wspólnej konferencji prasowej poinformowali o działaniach resortów środowiska i energii w walce o lepszą jakość powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).



"Wspólnie przygotowaliśmy kolejne elementy wspierania energii odnawialnej. W trosce o klimat - wszak zmiany klimatu są dość widoczne - oczywiście jednym z elementów tej troski o klimat jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Stąd m.in. wspólnie przygotowaliśmy programy dotyczące wsparcia wytwarzania energii odnawialnej" - mówił szef resortu środowiska.



Pierwszym z nich - jak wymienił - jest program rozwoju OZE dla przedsiębiorców. Budżet programu Energia Plus to 4 mld zł.



Kowalczyk wyjaśnił, że program jest w "większości pożyczkowy", a wielkość umorzenia sięga 10 proc. Jak dodał, maksymalna kwota pożyczki zależy od wielkości inwestycji i może sięgać 300 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje na swojej stronie internetowej, że nabór wniosków w tym programie rozpoczął się 1 marca i potrwa do 20 grudnia, bądź do wyczerpania alokacji.



Kolejnym programem, który ma posłużyć redukcji emisji CO2, ale również chronić powietrze, jest Polska Geotermia Plus. Jego budżet to 600 mln zł; 300 mln zł dotację i 300 mln zł w pożyczkach. Minister wyjaśnił, że w ramach programu można uzyskać wsparcie na poszukiwanie i późniejszą eksplantację wód geotermalnych, w tym budowę ciepłowni geotermalnych. Nabór wniosków w tym programie ruszył 3 lipca i potrwa do 20 grudnia br.



Trzecim rodzajem wsparcia jest pilotażowy program Ciepłownictwo Powiatowe. Jego budżet to 500 mln zł; program jest skierowany do dostawców ciepła - firm z przynajmniej 70-proc. udziałem samorządów.



Uczestniczący w konferencji szef resortu energii poinformował, że do 2028 roku wsparcie finansowe dla mniejszych źródeł wytwarzania energii ma wynieść 36,3 mld zł.



"Wprowadzamy kolejne mechanizmy, które promują rozwój energetyki rozproszonej. Chodzi o energetykę typowo czystą. (...) Ustawa o wysokosprawnej kogeneracji jest przeznaczona dla miast powiatowych. (...) Z drugiej strony Ministerstwo Środowiska wprowadza mechanizmy, które umożliwiają wsparcie sieci ciepłowniczych. My natomiast dajemy wsparcie poprzez ustawę dla modernizacji i budowy elektrociepłowni, także w tych mniejszych miejscowościach" - powiedział Tchórzewski.



Według ministra to wsparcie będzie dedykowane w dużej mierze na potrzeby budowy jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW.



Tchórzewski poinformował, że przygotowywane są również przepisy, które pozwolą przyłączać do sieci ciepłowniczej większą liczbę budynków. "To przełoży się na zmniejszenie liczby indywidulanych palenisk oraz poprawę jakości powietrza" - podkreślił.



Minister przyznał, że energetyka rozproszona, prosumencka, w Polsce rozwija się bardzo szybko. Wskazał, że w 2015 roku w naszym kraju było zainstalowanych 5 tys. mikroinstalacji, a teraz to 60 tys. "Mechanizm wsparcia dla prosumentów należy rozszerzyć o podmioty biznesowe, promocję spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich czy miejsko-wiejskich"- zaznaczył Tchórzewski. Obie propozycje znajdują się projekcie ustawy o OZE.