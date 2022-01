Kupiliśmy milion dwunastolatków

939,9 tys. używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano w Polsce w 2021 r. To o 10,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Średni wiek przywożonych auty osiągnął już 12 lat i 6 miesięcy. W przypadku importowanych aut z silnikami benzynowymi średni wiek był o rok wyższy (wyniósł 13 lat i 6 miesięcy). Roczniki 2009, 2008, 2007 i 2006 stanowią jedną trzecią rejestracji aut z takimi silnikami.

W danych dotyczących importu widać powoli, ale systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Systematycznie słabnie zainteresowanie autami z silnikami wysokoprężnymi. W 2021 r. tylko 41,9 proc. przywiezionych aut miało diesla pod maską. Średni wiek aut z silnikami wysokoprężnymi to 11 lat i 4 miesiące. 0,2 proc. przywiezionych w minionym roku aut miało napęd elektryczny. Niezmiennie najczęściej sprowadzamy samochody z Niemiec. W 2021 r. z tego pochodziło ponad 547,5 tys. używanych aut. Kolejnymi co do popularności źródłami pozyskiwania samochodów są: Francja (99,3 tys. aut) i Belgia (61,3 tys.).

Słuszny wiek Rośnie średni wiek sprowadzanych do Polski używanych aut. W 2021 r. wynosił 12 lat i 6 miesięcy. To o 7 miesięcy więcej niż dwa lata temu. fot.Piotr Kamionka-REPORTER

Ponad 90 proc. przywiezionych do naszego kraju w minionym roku aut to osobówki. Najchętniej z logo: volkswagena (98,2 tys), opla (95,1 tys.) lub forda (86,6 tys.). W rankingu modeli podobnie jak rok temu prowadzi Audi A4 (28,2 tys.) przed oplem astrą (26,8 tys.) i volkswagenem golfem (25,2 tys.).

Import zdecydowanie szybciej odrabia straty. Tegoroczny wynik jest o tylko niespełna 7 proc. słabszy od rekordu odnotowanego w 2019 r. Wówczas sprowadzono i zarejestrowano nieco ponad 1 mln używanych aut.

Niepokojącą tendencją jest fakt, że kupujemy coraz starsze samochody. Średnia wieku aut sprowadzanych w rekordowym 2019 r. była 7 miesięcy niższa niż obecnie.