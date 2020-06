Len Blavatnik przejął Warner Music Group za 3,3 mld USD w 2011 roku. W środę spółka weszła na giełdę po IPO, w którym wyceniono ją na 12,8 mld USD.

W IPO akcję Warner Music Group wyceniono na 25 USD. Spółka zadebiutowała kursem 27 USD, a potem rósł on nawet do 29,90 USD. Obecnie wynosi 29,18 USD.

Podmioty kontrolowane przez Blavatnika sprzedały ok. 77 mln akcji. IPO Warner Music zwiększy jego majątek netto o 6,6 mld USD i będzie on wynosił 30,3 mld USD, co daje urodzonemu na Ukrainie miliarderowi 41. miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie.

Blavatnik zaczął budować majątek kupując złoża naftowe i fabryki niedługo po rozpadzie ZSRR. Przejęcie Warner Music było jego największą inwestycją. Kiedy jej dokonał globalna sprzedaż nagrań muzycznych wynosiła 15 mld USD, z czego minimalną część generował streaming. W 2019 roku globalna sprzedaż nagrań muzycznych wynosiła 20,2 mld USD, a udział streamingu wzrósł o ponad 900 proc. w porównaniu z 2011 rokiem.