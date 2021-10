Cena skroplonego gazu ziemnego wzrosła w tym tygodniu w Azji z powodu kryzysu energetycznego w Chinach i rosnąceg popytu z Europy, informuje Reuters.

Średnia cena LNG z dostaw w listopadzie wzrosła w regionie do ok. 37 USD za 1 mln BTU i jest o prawie 16 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, dowiedział się Reuters od branżowych źródeł. Cena na grudzień szacowana jest na ok. 38 USD za 1 mln BTU.