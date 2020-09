Lotto z cyfrową weryfikacją tożsamości

Totalizator Sportowy we współpracy z KIR włączył opcję mojeID do serwisu lotto.pl. To element strategii digitalizacji usług.

Klienci lotto.pl mogą skorzystać z możliwości zdalnego uwierzytelniania — Totalizator Sportowy (TS) we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wdrożył w serwisie usługę mojeID. Narzędzie, które od maja firma wykorzystuje już w obrębie internetowego kasyna Total Casino, pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika, w tym jego wieku, bez potrzeby przesyłania skanu dowodu osobistego. Proces ten jest realizowany poprzez systemy bankowości elektronicznej w oparciu o dane wcześniej sprawdzone przez banki. TS stawia obecnie na wdrażanie nowych rozwiązań wspierających rozwój kanałów online.