Marketing w social media: 7 wskazówek dla marki

Zdążyliśmy już przywyknąć do tego, że znaczna część życia społecznego przeniosła się do social media. Za nim powędrował oczywiście świat reklamy i promocji. Warto dowiedzieć się jednak, na co uważać, tworząc własną strategię social media marketingu.

Sprawdź program konferencji "Digital Customer Care", 19-20 maja 2020, Warszawa >>

Rozwijające się w błyskawicznym tempie media społecznościowe dają marketingowcom niemal nieograniczone pole do działania. Umożliwiają dotarcie do grup klientów, które w innym przypadku mogłyby zostać nieodkryte, pozwalają przy tym na jeszcze efektywniejsze budowanie wizerunku i utrzymanie kontaktu z odbiorcami. Za część zalet trzeba jednak zapłacić stosunkowo wysoką cenę: szybkie rozprzestrzenianie się informacji sprawia, że marketing w social media musi radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie fake newsom czy zmasowanym atakom. Działania konkurencji wiążą się natomiast z nieustanną potrzebą zdobywania nowych kompetencji i angażowania dodatkowych środków w rozwój strategii social media marketingu. Bycie na bieżąco z trendami i wdrażanie ich w realizowane projekty to podstawa umożliwiająca osiągniecie sukcesu.

Marketing w social media: tam, gdzie toczy się życie

Gdzie są dobrzy marketerzy? Tam, gdzie toczy się życie. Kiedyś, aby zdobyć klientów, trzeba było wychodzić na ulice, dziś coraz częściej wystarczy skupić się na przestrzeni wirtualnej. Zaangażowanie odpowiedniej strategii social media marketingu może dać znakomite rezultaty. Zwłaszcza jeśli połączymy ją w spójny sposób z działaniami wykorzystującymi inne kanały komunikacji i sposoby dotarcia do odbiorców. Jak to jednak zwykle bywa: rozwój tego rynku sprawia, że realizowanie skutecznego marketingu w social media staje się coraz bardziej wymagające. Specjaliści w tej dziedzinie muszą posiadać spore kompetencje, ale również olbrzymie wyczucie. Warto być więc na bieżąco i zdobywać nowe doświadczenie dzięki eventom branżowym i konferencjom, takim jak "Digital Customer Care". W świecie marketingu w social media nic nie jest w stanie zastąpić spotkań z praktykami odpowiedzialnymi za realizację dużych i skutecznych kampanii.

Jaką strategię w social media przyjąć?

Aby w odpowiedni sposób kreować wizerunek marki w mediach społecznościowych, warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek, które mogą wznieść prowadzone działania na wyższy poziom. Przede wszystkim należy jednak mieć świadomość, że w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości jednolita strategia social media musi być dostosowana do aktualnych trendów i – siłą rzeczy – również ulegać modyfikacjom. Warto więc przede wszystkim trzymać rękę na pulsie, obserwować rynek i dostosowywać działania do jego wymogów.

1. Najważniejsza jest regularność

Świat mediów społecznościowych to kwintesencja nowoczesności. Ta przede wszystkim nie znosi stagnacji. Marketing w social media musi więc wyróżniać się regularnością i systematycznością. Największym wrogiem efektywnych działań jest doraźność. W ten sposób ani nie przebijemy się do szerszego grona odbiorców, ani nie osiągniemy założonych marketingowych rezultatów, ani nie zbudujemy poprawnego wizerunku marki. Jeżeli więc przyjęta strategia social media marketingu nie zakłada skrupulatnego realizowania planu i trzymania się jego założeń, to prosta droga do powstania kryzysu komunikacyjnego, a ten może wiązać się ze zdecydowanie poważniejszymi konsekwencjami.

2. Autentyczność to podstawa wizerunku

Odbiorcy uwielbiają autentyczność. Marketing w social media jest natomiast jednym z najlepszych sposobów na stworzenie wizerunku marki, który będzie odbierany właśnie w taki sposób. Aby tak było, trzeba jednak dobrej strategii social media, realizowanej punkt po punkcie, oraz sporych pokładów kreatywności. W przeciwnym wypadku nierealny wizerunek może zostać dosyć szybko zdemaskowany, a zażegnanie kryzysu wizerunkowego stanie się zdecydowanie trudniejszym zadaniem.

3. Właściwe kanały

Chociaż mówiąc o marketingu w social media posługujemy się ogólnym terminem, w rzeczywistości mówimy przecież o wielu, często zupełnie różnych, kanałach komunikacji. Jednym z kluczowych elementów tworzenia strategii social media jest określenie, z których z nich będziemy korzystać, i na jakich zasadach będzie się to odbywać. W końcu Facebook wymaga zupełnie innych kompetencji niż YouTube, a Instagram w niemal niczym nie przypomina LinkedIna. Każde medium ma swoje grono fanów, każde pozwala również na dotarcie do nieco innych osób. Wymaga to jednak perfekcjonizmu w tworzeniu komunikatów: te muszą być zarówno dostosowane do wybranej grupy, jak i wewnętrznie spójne.

Ważnym aspektem doboru narzędzi wykorzystywanych w marketingu w social media jest również obserwowanie nowości. Oprócz serwisów, które są obecne na rynku od dawna i ich silna pozycja jest niepodważalna, co jakiś czas mamy do czynienia z nowinkami, które błyskawicznie zdobywają serca odbiorców. Niegdyś marginalizowany Snapchat stał się już podstawą wielu strategii social media marketingu, podobnie dzieje się dziś z TikTokiem. Każde z nich wymaga jednak nie tylko innego podejścia, ale również zupełnie innych umiejętności. Nie wystarczy więc przywiązanie do ustalonego na samym początku planu. Równie ważna okaże się obserwacja rynku i jak najszybsze wdrażanie obiecujących kanałów do własnej strategii social media.

4. Angażowanie odbiorców

Tworząc content na kanały social media przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wpływa na odbiorców: czy ograniczamy się do funkcji informacyjnej, czy tworzymy płaszczyznę zachęcającą do reagowania i dzielenia się z innymi? Tylko w tym drugim przypadku właściwie korzystamy z potencjału, jaki daje marketing w social media. Czasy, w których treść nie angażowała w żaden sposób odbiorcy, minęły bezpowrotnie. Starajmy się więc idealnie opanować umiejętność tworzenia contentu, który po prostu nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie ograniczajmy się przy tym wyłącznie do tekstu: warto pobudzić swoją kreatywność, sięgnąć po multimedialne rozwiązania, nawiązać do panujących na rynku trendów i rozpocząć bliski dialog z odbiorcami. To podstawowy element budowania długofalowej relacji, która w wymierny sposób przekłada się na sukcesy biznesowe.

5. Wykorzystywanie narzędzi

Realizacja strategii social media nie będzie możliwa bez efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi. Część z nich dostarczają bezpośrednio twórcy platform, inne pochodzą od dostawców zewnętrznych. To, z których z nich skorzystamy, zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb i obranej strategii, jednak warto śledzić na bieżąco nowinki umożliwiające jeszcze skuteczniejsze tworzenie marketingu w social media. Przydadzą się nam narzędzia umożliwiające analizę odbiorców i ruchu (w tej roli sprawdzi się np. Facebook Audience Insights, dostarczane bezpośrednio przez portal i niezastąpione Google Analytics – oba darmowe i niezwykle skuteczne), ale również aplikacje ułatwiające tworzenie lepszego i bardziej estetycznego contentu czy planowania, uwzględniającego również podział ról w zespole. Za wiele z nich nie trzeba będzie zapłacić nawet grosza, a nowe perspektywy, które przed nami otwierają, są praktycznie nieograniczone.

6. Trzymanie ręki na pulsie

Niestety marketing w social media to nie tylko olbrzymia szansa. Szybki przepływ informacji ma również złe strony. Jedną z nich są kryzysy w social media. Błędy w prowadzonej kampanii, fake newsy, plotki, chwila nieuwagi albo zwyczajna nieuczciwość ze strony konkurencji czy złośliwych trolli: to wszystko potrafi przekreślić w ciągu kilku sekund efekty wielu miesięcy ciężkiej pracy. Aby im przeciwdziałać, należy więc cały czas być w pogotowiu i wykształcić umiejętność przekuwania problemów w wymierne zyski. W niektórych przypadkach kreatywność i opanowanie potrafią zdziałać prawdziwe cuda.

7. RTM w ramach strategii social media

To samo zjawisko, które generuje kryzysy, daje również olbrzymie możliwości. Real Time Marketing, skupiony na wykorzystywaniu w przyjętej strategii aktualnych wydarzeń, to sprawdzony sposób na angażowanie nowych grup odbiorców i utrzymywanie zainteresowania wśród dotychczasowych klientów. Oczywiście – jak to zwykle bywa – to, co przynosi najlepsze efekty, wiąże się również z większym ryzykiem. Dobry RTM wymaga wiedzy i kreatywności, ale nic nie zastąpi wyczucia i umiejętności analizy informacji. Nie zmienia to jednak faktu, że skorzystanie z tej opcji w ramach marketingu w social media może przynieść znakomite rezultaty.

Autor: Paweł Łaniewski