Microsoft, lider innowacji w Polsce

Rozmowa z Markiem Loughranem, dyrektorem generalnym Microsoft Polska.

Aleja Innowacji Polskiej Doliny Cyfrowej – jaki jest cel i skala projektu? Jak przebiega jego realizacja?

Aleja Innowacji Polskiej Doliny Cyfrowej to inspirujące miejsce, gdzie spotykają się wspaniałe pomysły partnerów Microsoft i ciekawość oraz przedsiębiorczość naszych klientów. To przestrzeń, w której powstają najnowocześniejsze technologie dla wszystkich sektorów rynku. Każda branża działa inaczej, a pandemia w różny sposób wyeksponowała braki i potrzeby na polu cyfryzacji, z którymi borykają się firmy w Polsce. Celem podejmowanych wspólnie z partnerami działań jest wsparcie firm w budowaniu ich biznesowej odporności. 126 rozwiązań firm partnerskich zgromadzonych w Alei Innowacji pozwoli klientom z każdej branży wykorzystać potencjał chmury obliczeniowej i cyfrowej transformacji. Klienci otrzymują również pełne wsparcie ekspertów Microsoft z Polski i ze świata oraz partnerów firmy w tworzeniu rozwiązań dla sektorów takich jak energetyka, przemysł, ochrona zdrowia, finanse, handel detaliczny czy obronność i administracja publiczna. Można tu zobaczyć i doświadczyć technologii, które tworzą i wspierają rozwój inteligentnych domów, cyfrowych restauracji, inteligentnych sklepów i miast z bankami i szkołami przyszłości, po uczące się fabryki, nowoczesną opiekę zdrowotną i zrównoważony rozwój społeczeństwa. To miejsce, w którym przyszłość staje się rzeczywistością, a technologia wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.

Transformacja biznesu przy udziale technologii jest procesem, przez który żadna organizacja nie może przejść sama, a to wymaga armii ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie się na wyzwania przyszłości wymaga nie tylko technologii, ale i ogromnej wiedzy, doświadczenia z wielu dziedzin i segmentów rynku. U jej podstaw są firmy i specjaliści, którzy mają do zaoferowania odpowiednią kombinację umiejętności technicznych i nastawienia na innowacyjność – mówi Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft Polska.

Aleja Innowacji Polskiej Doliny Cyfrowej jest częścią Microsoft Technology Center w Warszawie – otwartego w październiku 2019 r. pierwszego w Europie Środkowej i 46. na świecie centrum kompetencji cyfrowych i laboratorium pomysłów, które mogą ujrzeć światło dzienne dzięki potencjałowi chmury. To miejsce stworzone specjalnie dla przedsiębiorstw poszukujących cyfrowych narzędzi dla rozwoju swojego biznesu – reprezentantów różnych sektorów gospodarki. To tutaj powstają prototypy rozwiązań. Możliwe jest testowanie i wdrażanie technologii, które wpłyną na transformację wielu sektorów gospodarki, także tych objętych regulacjami, dzięki polskiej rezydencji danych w data center, które lada moment uruchomimy pod Warszawą.

To zobowiązanie Microsoft na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Wpisuje się również w aspiracje Polski do zyskania pozycji centrum biznesowo-technologicznego Europy Środkowo-Wschodniej. Polska ma ku temu jak najlepsze warunki geopolityczne oraz najsilniejszy w tej części kontynentu kapitał kompetencyjny swoich programistów i inżynierów.

Inwestycje w podnoszenie kwalifikacji informatycznych Polaków i budowanie armii eksperckiej IT – jakie to przedsięwzięcia i jaki będą miały wpływ na rozwój cyfrowy gospodarki? Jak wpłyną na rozwój inteligentnych rozwiązań regionalnych, np. miejskich i innych?

Polska może się pochwalić wysokim poziomem kompetencji, dużą liczbą utalentowanych ludzi, a polskie firmy IT pokazują prawdziwego ducha innowacji. Dzięki bogatemu zapleczu talentów IT i duchowi przedsiębiorczości oraz szybko transformującemu się sektorowi przedsiębiorstw, od małych do dużych, Polska ma ogromny potencjał, by stać się cyfrowym sercem Europy. W ciągu ostatnich 16 miesięcy podnieśliśmy kwalifikacje 150 tys. ekspertów IT, a już teraz ogłaszamy, że kontynuujemy nasze silne wsparcie dla polskich talentów programistycznych i nie tylko, tworząc możliwości kształcenia i dokształcania dla kolejnych 150 tys. pracowników, partnerów i studentów w nadchodzącym roku.

Musimy stale podnosić kwalifikacje i szukać sposobów przekwalifikowania, aby przyszli pracownicy posiadali umiejętności potrzebne na stanowiskach i w rolach, które wkrótce się pojawią. W raporcie „State of Digital Skills in CEE”, przygotowanym przez IDC w 2019 roku, 63 proc. polskich menedżerów potwierdziło wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego wykorzystania systemów i aplikacji IT. Prawie połowa polskich firm przyznała, że w przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności z zakresu AI. Wraz z podnoszeniem umiejętności cyfrowych przez pracowników menedżerowie oczekują wymiernych korzyści dla rozwoju ich biznesu, takich jak wzrost efektywności procesów biznesowych, przychodów i konkurencyjności.

Wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej realizujemy wielopoziomowy program szkoleniowy wspierający rozwój polskich organizacji w ramach naszego strategicznego partnerstwa. Jego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej i szerokiego dostępu do rozwiązań chmurowych we wszystkich branżach i przedsiębiorstwach w Polsce.

Podnoszenie kwalifikacji jest więc kluczowe dla innowacyjności i rozwoju biznesu. Jak wynika z badania Microsoft „AI & Skills”, polskie firmy, najbardziej zaawansowane we wdrażaniu technologii sztucznej inteligencji, potwierdziły już korelację pomiędzy rozwojem umiejętności pracowników a wzrostem ich innowacyjności i konkurencyjności.

Na czym polega partnerstwo, w gronie Innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, dla rozwoju technologicznego i cyfryzacji przedsiębiorstw? Ile podmiotów współdziała z Microsoftem i jakie są perspektywy tej współpracy w długiej perspektywie?

W ciągu ostatnich 16 miesięcy ponad 50 firm z różnych branż przystąpiło do programu Innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, aby dzielić się doświadczeniami w dostarczaniu innowacji w swoich organizacjach i dla swoich klientów.

Wierzymy, że innowacje muszą być istotne, odważne, odpowiedzialne, oparte na zaufaniu, inkluzywne i skalowalne. W ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami znacznego przyspieszenia innowacji w Polsce. Świetnym przykładem jest Żabka, która już teraz rozwija swoje aspiracje sklepu przyszłości. Wykorzystując analitykę danych i AI, Żabka jest w stanie precyzyjnie odpowiadać na potrzeby klientów.

Wszędzie obserwujemy cyfrową transformację i innowacje. Przykładem z zupełnie innej branży jest Budimex – firma odpowiedzialna za ponad 300 budów w całej Polsce, która kształtuje przyszłość, opierając się na zaufaniu. Budimex przeniósł już wiele procesów do chmury Microsoft, zapewniając m.in. sprawną komunikację wewnętrzną dla 5 tys. pracowników rozproszonych w biurach i na budowach w całym kraju.

Kolejna branża, kolejny doskonały przykład to PKO Bank Polski, który zaledwie w ciągu dwóch miesięcy wdrożył Microsoft Teams na ponad 10 tys. komputerów oraz 3 tys. telefonów pracowników, spełniając 57 wymagań Standardu Polish Cloud. Do grupy liderów cyfrowej transformacji w branży należą również Pekao SA z ponad 11 tys. pracowników współpracujących w chmurze, a także mBank, który jako jeden z pierwszych w Polsce udostępnił dla ponad 8,3 tys. swoich pracowników nowoczesne narzędzia do komunikacji i współpracy w chmurze publicznej. Dla organizacji, która zajmuje się wrażliwymi danymi, kluczowe było wybranie zaufanej technologii spełniającej najbardziej rygorystyczne wymogi regulacyjne i oferującej pełną zgodność z zasadami przechowywania danych.

Również Spółka TAURON Obsługa Klienta, w ramach kompleksowej strategii cyfryzacji Grupy TAURON, zapewniła 15 tys. pracowników możliwość współpracy i komunikacji w chmurze oraz narzędzia do budowy aplikacji skrojonych na miarę użytkowników.

Przełomowe innowacje dzieją się także w Grupie CCC, która rocznie sprzedaje ponad 50 mln par butów. Firma działa obecnie w 29 krajach, ma ponad 1000 sklepów i 70 platform e-commerce. Dzięki technologii Data & AI wdrożonej z partnerami Microsoft – Elitmind i Synerise – CCC może już teraz zautomatyzować i spersonalizować ścieżkę zakupową dla każdego klienta. Firma przetwarza dane z wielu kanałów jednocześnie w czasie rzeczywistym. W wyniku tej transformacji w Warszawie produkty zamówione przez klienta CCC dostarczane są w ciągu 60 minut.

Chmura z polskim kodem pocztowym, czyli region przetwarzania danych Microsoft w budowie.

Fundamentem wielowymiarowego planu inwestycji Microsoft w Polsce jest utworzenie nowego regionu przetwarzania danych Azure nad Wisłą. Microsoft rozpoczął już budowę trzech centrów danych zlokalizowanych w pobliżu Warszawy.

Lokalna infrastruktura nie tylko przyspieszy rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce, lecz także umożliwi sektorowi publicznemu, firmom i branżom regulowanym wykorzystanie potencjału chmury do tworzenia innowacji i realizacji nowych projektów. Oznacza to zapewnienie wysokiej dostępności i hiperskalowej chmury z wbudowanym bezpieczeństwem jako najwyższym priorytetem. Dodatkowo, lokalizacja regionalna znacząco obniży wskaźniki latencji, umożliwiając firmom w Polsce jeszcze szybsze skalowanie i wdrażanie technologii. Pozwoli zachować najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, spełnić wymogi związane z lokalizacją danych w Polsce, zapewnić zgodność z przepisami prawa, zwłaszcza w przypadku tych organizacji, które mają specyficzne wymagania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych.

Polski region przetwarzania danych będzie częścią globalnej infrastruktury chmury Microsoft, obejmującej ponad 60 ogłoszonych regionów z dostępnością usług Microsoft Azure w ponad 140 krajach, połączonych siecią ponad 165 tys. mil podmorskich i naziemnych włókien światłowodowych. Ponadto zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku będziemy korzystać jedynie z energii odnawialnej, w tym w swoich centrach danych.