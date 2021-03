MicroStrategy nadal kupuje bitcoiny

Spółka, której prezes wierzy, że bitcoin lepiej chroni wartość niż złoto i tradycyjne pieniądze, dokupiła kryptowalutę za ok. 10 mln USD.

Szef MicroStrategy, Michael Saylor, to jeden z największych zwolenników popularnej kryptowaluty. 1 marca spółka informowała o kupnie 328 bitcoinów za ok. 15 mln USD, a w piątek ogłosiła zakup 205 za ok. 10 mln USD. Na dzień 5 marca spółka posiadała już 91064 bitcoinów, które kupowała po średniej cenie 24119 USD za jednego. Kurs bitcoina spada obecnie o 2,3 proc. do 48553,27 USD. Oznacza to, że spółka ma już ponad 4,4 mld USD w bitcoinach.