Międzynarodowy Dzień Prosecco

Prosecco to coraz popularniejsze – także w Polsce – włoskie wino musujące. 13 sierpnia obchodzimy jego święto.

Według danych firmy NielsenIQ od kwietnia 2021 do końca marca 2022 Polacy wydali ponad 688 mln zł na wina musujące, co oznacza ponad 13-procentowy wzrost rok do roku. Ilościowo rynek urósł o 6,3 proc. Największy wpływ na wynik, z 43-procentową wartością sprzedaży, miało właśnie prosecco. Ten rynek ten rośnie niemal 18 proc. rok do roku.