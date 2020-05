Millennium przygniotły zdarzenia jednorazowe

Koronawirus, frankowicze, koszty integracji i składka na BFG mocno osłabiły wynik banku w I kw.

18,1 mln zł, czyli o 89 proc. mniej niż w 2019 r. — tyle skonsolidowanego zysku netto wypracowało Millennium od stycznia do marca tego roku, o 69 proc. mniej niż oczekiwał rynek (średnia prognoza analityków była poziomie 57,6 mln zł). Wynik obciążył „szereg pozycji nadzwyczajnych”. Gdyby nie zdarzenia jednorazowe, Millennium zarobiłoby 190 mln zł, czyli prawie tyle samo ile rok wcześniej. Bank odpisał 55 mln zł na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich (w IV kw. 2019 r. przeznaczył na ten cel 223 mln zł), 60 mln zł na ryzyko związane z COVID-19, 30 mln zł na koszty integracji z Eurobankiem (do fuzji doszło 31 maja 2019 r.).