Mjanma odcięta od internetu

Nowy gabinet uznał, że w mediach społecznościowych pojawiały się nieprawdziwe informacje. W sobotę przestała działać sieć.

Kolejne ograniczenia w Mjanmie (Birmie), w której w poniedziałek władzę przejęły Tatmadaw, siły zbrojne: od soboty nie działa tam internet.

- W piątek Ministerstwo ds. Telekomunikacji i Technologii Informacyjnej Mjanmy (Ministry of Telecommunications and Information Technology) wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że o północy internet w kraju zostanie odcięty. Tłumaczyło, że jest zmuszone ograniczyć dostęp do sieci ze względu na nieprawdziwe informacje przekazywane poprzez media społecznościowe, które mogą doprowadzić do destabilizacji kraju – relacjonuje Przemysław Zaręba, kierownik biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kuala Lumpur, który odpowiada za rynki Mjanmy i Malezji.

W sobotę wzmogły się demonstracje w różnych częściach kraju, a w centrum Rangunu, największego miasta Birmy, doszło do głównych manifestacji - protestujący zgromadzili się w pobliżu buddyjskiej świątyni Sule nieopodal budynku urzędu miasta. Były prezydent kraju oraz Aung San Suu Kyi, noblistka i przywódczyni National League for Democracy (NLD), znajdują się w dalszym ciągu areszcie domowym. Partia NLD zwróciła się do Sekretarza Generalnego ONZ o nieuznawanie nowego rządu narzuconego przez birmańską armię w wyniku przewrotu oraz poprosiła społeczność międzynarodową o pomoc w uwolnieniu wszystkich zatrzymanych 1 lutego przez Tatmadaw.

- Sobotnie internetowe wydanie Myanmar Times informuje, że nowy gabinet rządu działającego po przewrocie dokonanym przez Tatmadaw nakazał dostawcom usług komunikacyjnych zablokowanie Twittera i Instagrama do odwołania. W sobotę próbowałem osobiście skontaktować się kilkukrotnie ze znajomymi z Mjanmy za pomocą komunikatorów WhatssApp i Messenger, i nie jest to możliwe. NetBlocks, brytyjska firma śledząca zakłócenia w sieci na świecie, poinformowała w sobotę o spadku łączności do 16 proc. zwykłego poziomu – mówi Przemysław Zaręba.

W kraju stwierdzono obecnie 141 tys. przypadków zachorowań na COVID-19 i ponad 3,1 tys. zgonów.

Mjanma jest drugim co do wielkości krajem Azji Południowo-Wschodniej zamieszkanym przez około 54 mln osób.

Od wtorku wszystkie międzynarodowe loty zostały wstrzymane co najmniej do 30 kwietnia, anulowano wszystkie poprzednie zezwolenia na lądowanie – krajowe i międzynarodowe: humanitarne z pomocą medyczną. W poniedziałek nie działała sieć internetowa, banki wstrzymały działalność, mieszkańcy w panice ustawiali się pod sklepami z żywnością i wypłacali pieniądze. City Mart Holding, największa sieć supermarketów, skróciła godziny otwarcia do godziny 18.

Polski eksport do Mjanmy szedł drogą morską i powietrzną. Mjanma nie jest znaczącym partnerem handlowym Polski. Według GUS w 2019 r. eksport towarów z Polski wyniósł 47,3 mln zł, a usług 2,7 mln zł. Z danych OEC World wynika, że w 2018 r. było to 69,3 mln USD, w tym 73,6 proc. przypadło na pojazdy wyspecjalizowane, a 4,66 proc. na narzędzia do nich.

Tadmadaw ogłosił stan nadzwyczajny 1 lutego. Prezydent U Win Myint i Aung San Suu Kyi, liderka rządzącej partii NLD i minister spraw zagranicznych, zostali aresztowani. Armia oskarża NLD i komisję wyborczą o masowe oszustwa podczas wyborów 8 listopada 2020 r. Ming Aung Hlain, głównodowodzący sił zbrojnych, przejął dowództwo w kraju. Tadmadaw opublikował listę z nazwiskami członków nowego rządu, który zastąpił poprzedni – to głównie generałowie i byli przedstawiciele armii oraz członkowie partii USDP. Zapowiedziano przywrócenie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i członków Komisji Antykorupcyjnej, zatrzymani pozostają członkowie Komisji Praw Człowieka.