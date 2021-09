MOORE Polska – razem możemy więcej

Poszerzona baza ekspertów, większe wsparcie merytoryczne, intensywniejszy rozwój. To tylko część założeń, jakie poczyniła nowo powołana spółka MOORE Polska. Przedsiębiorstwo powstało z połączenia dwóch rodzinnych i rodzimych firm audytorskich o ugruntowanej pozycji na rynku – Moore Rewit i Morison Finansista.

Lidia Skudławska, prezes Morison Finansista, i Piotr Witek, prezes Moore Rewit, obecnie partnerzy zarządzający MOORE Polska, wiedzieli, że stoi przed nimi niełatwe zadanie. Zwłaszcza że na polskim rynku, niezależnie od branży, podobne wydarzenia rzadko mają miejsce. Podjęli jednak ryzyko połączenia swoich spółek, stawiając sobie jasno wytyczone cele, które pragną zrealizować. Teraz już razem.

– Tak naprawdę to możemy podziękować Bryanowi Tracy’emu za to, że MOORE Polska w ogóle powstało – żartuje Piotr Witek i opowiada dalej: To jego książka i zdanie, które w niej znalazłem, zainspirowały mnie na początku roku do działania. Już jakiś czas temu postawiłem sobie za cel wejście do TOP 10 firm audytorskich w Polsce. Zacząłem się zastanawiać, jak go zrealizować nie w perspektywie pięciu lat, lecz 12 miesięcy? Odpowiedź nasunęła się sama. Oczywiście ciężka praca, ale też… połączenie! Lidia od razu przyszła mi na myśl, bo znaliśmy się wcześniej, więc chwyciłem za telefon, zadzwoniłem i…

– …i się zgodziłam. Spodziewałam się tego. Nie wiem skąd, ale miałam przekonanie, że jeżeli Piotr zadzwoni, to zadzwoni właśnie z propozycją połączenia. Możliwe, że to kwestia tego, że lata temu poznaliśmy się podczas debaty oksfordzkiej, która dotyczyła właśnie połączenia spółek. Piotr wylosował grupę reprezentującą pogląd, że konsolidacja na rynku audytorskim nie ma sensu, a ja byłam w grupie, która argumentowała połączenia na plus. Przegraliśmy, ale Piotr na koniec powiedział, że wolałby być po przeciwnej stronie – mówi Lidia Skudławska.

Moore Rewit i Morison Finansista plasują się wysoko w rankingach firm świadczących usługi audytorskie na polskim rynku. Filarem ich siły jest nie tylko rodzinny charakter, ale także zespoły profesjonalistów, doskonale znających branżę. Dzięki tej fuzji MOORE Polska stanie się partnerem biznesowym, który pomaga w rozwoju w dynamicznie zmieniającym się świecie. Empatia, rozumienie klienta i jego potrzeb, wspieranie go w trudnych sytuacjach są dla osób tworzących MOORE Polska niezwykle ważne.

– Dla mnie biznes to relacje, i to nie tylko te, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami w gabinetach dyrektorów. To stały kontakt, budowanie przywiązania i przyjaźni, bez kalkulacji, co się opłaca, a co nie. Ze swoimi klientami zawsze tak tworzę więzi, żeby mieli świadomość, że mogą na mnie liczyć, niezależnie od sytuacji. Tak jak mogłem na nich liczyć w najtrudniejszych momentach – podkreśla Piotr Witek.

Dialog i zrozumienie

MOORE Polska to zespół ponad 220 ekspertów, w tym prawie 30 biegłych rewidentów, rozlokowanych w 9 biurach w 8 miastach w Polsce. To sprawia, że firma może zaoferować szerszy wachlarz usług klientom zarówno obecnym, jak i przyszłym. Spółka będzie świadczyć, tak jak to było dotychczas, usługi na najwyższym poziomie i kierować się zasadami rzetelnego doradztwa, zaufania oraz gwarancji najwyższego bezpieczeństwa powierzonych danych.

– Widzę konieczność rozwoju, bo zwłaszcza w biznesie ten, kto się nie rozwija, nie tylko stoi w miejscu, lecz ostatecznie się cofa. Znacznie trudniej byłoby mi rozwijać Morisona w pojedynkę, bo jednak razem możemy więcej. Dlatego przystałam na propozycję Piotra, ponieważ przyniesie to korzyści nie tylko dla naszych firm, lecz również otworzy nowe drogi rozwoju dla pracowników. Jednak przede wszystkim najwięcej zyskają nasi klienci, którzy zostaną otoczeni wszechstronną i kompleksową opieką naszych ekspertów. Nie bez znaczenia jest dla mnie wzajemne wsparcie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Razem z Piotrem ufamy sobie, wierzymy w swoją wiedzę, a także w doświadczenie i umiejętności naszych wspaniałych zespołów, bez których to wszystko nie byłoby możliwe – zauważa Lidia Skudławska.

Polityka dialogu, uważnego słuchania i motywowania do działania – na tym MOORE Polska buduje swoją siłę. Nieustający rozwój – wszystkich pracowników, również kadry zarządzającej – ma być najważniejszym i kluczowym środkiem do osiągnięcia jednego z najważniejszych założeń: wejścia do pierwszej dziesiątki firm audytorskich w Polsce i ugruntowania swojej pozycji na stałe, starając się bardziej i oferując więcej niż inni.

– Niedawno brałem udział w szkoleniu na Harvardzie, ale nie dlatego, że miałem potrzebę otrzymania kolejnego certyfikatu z prestiżowej uczelni. Jestem menedżerem, który stawia na rozwój nie tylko zespołu, ale i swój: chcę wiedzieć, widzieć i rozumieć więcej. Wierzę też, że dobry przykład musi iść kaskadowo: ode mnie aż do asystenta, bo tylko tak możemy zbudować prawdziwie rodzinną firmę, w której każdy wyraża chęć samodoskonalenia się – wyjaśnia Piotr Witek.

Kapitał doświadczenia

Moore Rewit to niemal 30-letnia historia, która rozpoczęła się w Gdańsku. Spółka we wrześniu 2020 r. dołączyła do sieci firm audytorskich MOORE Global. To 11. pod względem wielkości międzynarodowa sieć partnerska o globalnym zasięgu z genezą sięgającą początków XX wieku. Morison Finansista od ponad trzech dekad może się pochwalić niesłabnącym zaufaniem. Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie jako część stowarzyszenia Morison KSi. Rodzinne fundamenty i podobna historia obu firm, w tym praktyczne przejście przez sukcesję, były naturalnym katalizatorem do podjęcia rozmów o zsumowaniu kompetencji i utworzeniu nowej spółki: MOORE Polska.

– Niesamowite jest to, że wszystko działało u nas niczym efekt domina: od debaty oksfordzkiej, poprzez rozmowy na spotkaniach Towarzystw Biznesowych, aż po ten znamienny telefon na początku roku. Nasza współpraca układa się płynnie. W zasadzie doszliśmy do konsensu na etapie negocjacji. Prowadziliśmy dialog, bo chcemy działać partnersko. Być partnerami zarządzającymi, partnerami do dyskusji dla naszych pracowników, a w konsekwencji partnerami w biznesie dla naszych klientów. Jeżeli to oznacza zrezygnowanie z pełnej kontroli i samodzielności na rzecz rozwoju, to jestem na to gotowa i uważam, że ten czynnik powinien przestać hamować przedsiębiorców przed połączeniami. Oni się tego boją, nie rozumiejąc, że takie fuzje przynoszą benefity – mówi Lidia Skudławska.

– Zwłaszcza jeśli przedsiębiorcy kierują się tymi samymi wartościami. Z Lidią połączyła nas nie tylko chęć progresu, pogłębiania wiedzy, poszerzania kompetencji i umiejętności. Pragniemy być także empatyczni: mieć szersze spektrum widzenia, rozumieć więcej i pomagać bardziej. Musimy wkładać w to więcej wysiłku, bo jeszcze długa droga przed nami. Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy korporacją, ale to czyni z nas firmę bardziej ludzką i przez to zawsze wychodzącą naprzeciw potrzebom klientów – podkreśla Piotr Witek.

Wszystko to sprawia, że MOORE Polska patrzy w przyszłość z optymizmem oraz fascynacją. Nadchodzące zmiany to także impuls do dyskusji o nowych możliwościach.

– Jesteśmy MOORE Polska, bo MOORE znaczy więcej! – uzupełnia Piotr Witek. – MOORE to globalna sieć, która pozwala nam na kontakt z ekspertami i specjalistami z całego świata. Możemy czerpać jeszcze większą wiedzę, uczyć się na ich doświadczeniu, być zawsze na bieżąco.

– To prawda. Będąc w MOORE, mamy większe możliwości, stąd też decyzja o nazwie. Możemy się teraz uczyć od ludzi z całego świata, co daje możliwość samodoskonalenia wewnątrz spółki, a to później przełoży się na relacje z klientami – zgadza się Lidia Skudławska.

Kluczowe cele

Połączenie zapewni MOORE Polska dotarcie do szerszej grupy odbiorców i realizowanie jeszcze bardziej prestiżowych projektów. Spółka umocni swoją pozycję na konkretnych rynkach geograficznych, w szczególności tam gdzie funkcjonuje i może się pochwalić sukcesami od lat: w pomorskim, poznańskim, mazowieckim oraz na Podbeskidziu. To także dynamizacja rozwoju oraz rozbudowanie bazy wiedzy wewnątrz spółki. Konsolidacja działań Moore Rewit i Morison Finansista to ciężka praca, ale i nowe możliwości, które pozwolą powołanej spółce stać się jedną z najbardziej szanowanych firm na rynku oraz otrzymać optymalną synergię wzrostu w sektorze usług audytu, outsourcingu, doradztwa podatkowego oraz wsparcia biznesu.

– Oczywiście czeka nas wiele wyzwań. Proces łączenia trwa, a fuzja jest zawsze wymagająca dla każdej ze stron. Dajemy sobie czas i przestrzeń, przede wszystkim dla pracowników. Połączenie uczyni nas mocniejszymi i mądrzejszymi. Już teraz myślimy, jakie mogą być nasze kolejne cele: nowe biura, większy zespół, nowe usługi? MOORE Polska to krok milowy, ale dopiero jeden z wielu, które planujemy – przyznaje Lidia Skudławska.

– Ten pociąg będzie jechał po szynach, które kładziemy wspólnymi siłami, i pewnie będzie skrzypiał, wchodząc w ostre zakręty, ale w końcu wszyscy, wkładając ciężką pracę i zaangażowanie, doprowadzimy do tego, że nasz nieprzerwany przejazd, jako MOORE Polska, będzie płynny i wypełniony stacjami pod nazwą „sukces” – podsumowuje Piotr Witek.

Jako MOORE Polska mierzymy wysoko, wiemy i osiągniemy więcej.