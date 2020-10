Morgan Stanley: najważniejsze są wybory do Senatu

Inwestorzy powinni z największą uwagę śledzić wybory do amerykańskiego Senatu, bo to one przesądzą o przyszłych perspektywach fiskalnych, przekonuje Morgan Stanley.

Jeśli Joe Biden wygra wybory prezydenckie, na co wskazują sondaże, „kontrola nad Senatem będzie oznaczać różnicę między znaczącą ekspansją fiskalną a fiskalnym impasem, co może podważać „bycze” prognozy niektórych naszych kolegów dla rynków ryzykownych aktywów”, ogłosił zespół strategów banku.