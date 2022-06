Na rynek wkradł się marazm

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rynki wchodzą powoli w okres wakacyjny, który cechuje się niższą aktywnością inwestorów. W kalendarzu są jednak wydarzenia wpływające na zmienność notowań. Chodzi przede wszystkim o posiedzenia władz monetarnych. Inwestorzy uważnie śledzą dane makroekonomiczne, które mogłyby skłonić decydentów do ostrzejszego zacieśniania polityki. W przypadku Fedu rynki spekulują o dojściu stopy referencyjnej do 2,5-3 proc. na koniec roku. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego najważniejsze pytania dotyczą skali potencjalnego ruchu w lipcu (25 lub 50 pkt baz.). W konsekwencji kurs EUR/USD po odbiciu z poziomu 1,035 USD pozostaje w przedziale 1,06-1,07 USD.

Pytania o politykę monetarną pozostają aktualne również u nas. W trakcie sesji w środę poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Rynek oczekuje podwyżki o 75 pkt baz. Warto jednak pamiętać, iż zbliżamy się powoli do takich poziomów stopy referencyjnej, które będą ograniczały dalsze zacieśnianie. Tym bardziej, że w sferze fiskalnej pojawiają się sugestie wyhamowania ekspansji. Złoty pozostaje jednak stabilny i nieznacznie tylko reaguje na impulsy z rynków bazowych. Wydarzeniem rynkowym jest również ustanowienie 20-letniego maksimum na parze USD/JPY, gdzie oczekiwania co do jastrzębiego Fedu stawiane są naprzeciw łagodnej polityki Banku Japonii. Na szerokim rynku ponownie sporo uwagi poświęca się kwotowaniom obligacji skarbowych, bo rentowność papierów 10-letnich USA ponownie przekroczyła 3 proc.