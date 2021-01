Wartość indeksów amerykańskich rynków akcji spada. Jako powód wskazywana jest niepewność wynikająca ze spekulacji drobnych inwestorów.

Po ok. 2 godzinach handlu S&P500;, Dow Jones i Nasdaq tracą ok. 1,0 proc.. Podaż przeważa w 9 z 11 głównych segmentach S&P500.; Najmocniej tanieją spółki energii, usług telekomunikacyjnych i IT. Jako jedyne przewagę popytu notują segmenty użyteczności publicznej i nieruchomości.