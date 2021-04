Na Wall Street trwa przecena

Akcje na Wall Street spadły we wtorek drugi dzień z rzędu, ponieważ rosnąca liczba przypadków koronawirusa na całym świecie doprowadziła do ponownego niepokoju związanego z wpływem pandemii na gospodarkę.

Dow Jones stracił 0,75 proc. i zamknął się z wynikiem 33,821.30 pkt. S&P 500 spadł o 0,68 proc. do 4,134.94 pkt, a Nasdaq Composite o 0,92 proc. do 13,786.27 pkt.

S&P 500 wydłużył serię spadków z historycznego maksimum, a inwestorzy wykazali ostrożność przed rozpoczęciem sezonu wyników. Wszystkie oczy będą skierowane na to, czy przewidywany wzrost zysków największych korporacji przyniesie ze sobą prognozy dotyczące silniejszego odbicia gospodarczego. Wyższe od oczekiwań wyniki finansowe za pierwszy kwartał przedstawiły we wtorek takie spółki jak m.in. Procter&Gamble, Johnson&Johnson, Lockheed Martin i IBM.

Według danych Refinitiv, analitycy spodziewają się, że w pierwszym kwartale zyski firm z indeksu S&P 500 wzrosną o 31,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W związku ze wzrostem globalnej liczby przypadków koronawirusa, wśród największych przegranych sesji znalazły się firmy z branży turystycznej i lotniczej, w tym Norwegian Cruise Line oraz United Airlines i American Airlines.

Tuż po zakończeniu sesji swoje wyniki kwartalne ogłosił Netflix. Firma w okresie od stycznia do marca pozyskała 4 mln nowych subskrybentów, co nie zaspokoiło oczekiwań analityków. Akcje w obrotach po zamknięciu notowań spadły o ok. 10 proc.

Wtorek nie był udanym dniem także dla innych technologicznych blue chipów. Traciły m.in. Amazon (-1,11 proc.), Apple (-1,28 proc.), Cisco (-2,01 proc.), Google (-0,47 proc.), Intel (-1,46 proc.), Microsoft (-0,19 proc.), Nvidia (-1,24 proc.) i Twitter (-3,30 proc.)

Złoto zdrożało o 0,4 proc. do 1778,40 USD za uncję. To efekt m.in. spadku rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych o cztery punkty bazowe do 1,56 proc.

Kontrakty na ropę WTI z dostawą w maju staniały o 1,5 proc. do 62,44 USD, a z dostawą w czerwcu o 1,2 proc. do 62,67 USD za baryłkę.