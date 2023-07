Nastroje gospodarcze w Eurolandzie pogorszyły się mocniej niż oczekiwano

W lipcu doszło do wyraźnego pogorszenia się nastrojów gospodarczych w strefie euro. Może to sugerować, że spodziewana jest stagnacja wzrostu gospodarczego, informuje Bloomberg.

Opracowywany przez Komisję Europejską wskaźnik nastrojów spadł w oszacowaniu na lipiec 2023 r. do 94,5 pkt z 95,3 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się słabszy niż oczekiwali ekonomiści. Mediana ich prognoz sugerowała bowiem spadek do 95 pkt. Co istotne, spadek odnotowały wszystkie składowe indeksu, z wyjątkiem handlu detalicznego.

W usługach, największym sektorze gospodarki strefy euro, indeks nastrojów spadł w lipcu do 5,7 pkt okazując się jednak nieco lepszy niż zakładana zniżka do 5,4 pkt.

Mocno pogorszyły się natomiast nastroje producentów. W ich przypadku wskaźnik zniżkował do -9,4 pkt ze zrewidowanych w dół do -7,3 pkt w czerwcu. Tymczasem spodziewano się zniżki do -7,4 pkt.

Natomiast oczekiwania inflacyjne wśród konsumentów spadły w lipcu do 4,8 pkt z 6,0 pkt w czerwcu, najniższego poziomu od października 2015 r.