Kluczowe informacje z rynków:

USA / DANE (Z PIĄTKU): Raport Departamentu Pracy USA wskazał na przyrost etatów poza rolnictwem w czerwcu aż o 224 tys. (konsensus był na poziomie 160 tys.), ale dynamika płacy godzinowej pozostała na poziomie 3,1 proc. r/r (szacowano 3,2 proc. r/r), a stopa bezrobocia (liczona w inny sposób) wzrosła do 3,7 proc. z 3,6 proc.



TURCJA / BANK CENTRALNY: W sobotę prezydent Recep Erdogan nieoczekiwanie odwołał szefa banku centralnego, co nasiliło obawy, że nowy prezes CBRT (został nim dotychczasowy zastępca) będzie podatny na naciski obozu prezydenckiego w kwestii cięć stóp procentowych. O tym jakie działania podejmie Murat Uysal być może przekonamy się już 25 lipca, kiedy to zaplanowane jest posiedzenie TCMB.



EUROSTREFA / GRECJA: Lewicowo-populistyczna Syriza przegrała wybory parlamentarne na rzecz centroprawicowej Nowej Demokracji, co nie jest jednak nazbyt dużym zaskoczeniem. W kampanii wyborczej ND zapowiadała cięcia podatków i zwiększenie inwestycji w celu wsparcia gospodarki.



JAPONIA / DANE: Zamówienia bazowe na środki trwałe spadły w maju o 7,8 proc. m/m i 3,7 proc. r/r – w ujęciu m/m wynik jest znacznie gorszy od konsensusu na poziomie -3,7 proc. m/m.



USA / CHINY / RELACJE HANDLOWE: Gazeta South China Morning Post (SCMP) zamieściła dzisiaj obszerny artykuł na ten temat z którego wynika, że władze w Pekinie nie wykluczają publikację tzw. „czarnej listy” firm, które „zagrażają bezpieczeństwu” Chin. Tymczasem w tym tygodniu ma dojść do telefonicznej rozmowy Trumpa z Xi Jinping’iem, która ma ustalić harmonogram „nowego otwarcia” w rozmowach handlowych.



EUROSTREFA / DANE: Indeks nastrojów wśród analityków Sentix spadł w lipcu do -5,8 pkt. z -3,3 pkt. w czerwcu (konsensus zakładał odbicie do 0,1 pkt.). Subindeks przyszłych oczekiwań spadł do -13,0 pkt. z -12,3 pkt., ale bardziej pogorszył się subindeks bieżącej kondycji schodząc do 1,8 pkt. z 6,0 pkt. Dane są najgorsze od 5 lat.



Opinia: Nic nie jest oczywiste – taką konkluzję można postawić po obserwacji wydarzeń w piątek po południu, ale nie tylko w tym kontekście. Publikacja danych Departamentu Pracy dobiła tych, którzy liczyli jeszcze na to, że FED może ściąć stopy w końcu lipca o 50 p.b., chociaż populacja tych, którzy w to wierzyli, została mocno przetrzebiona już na początku ubiegłego tygodnia po tym, jak ustalenia prezydentów USA i Chin na szczycie G-20, zredukowały krótkoterminowe ryzyko dalszej eskalacji konfliktu handlowego między tymi krajami. Niemniej w pierwszych kilkudziesięciu minutach po godz. 14:30, zyskiwał dolar, spadała nowojorska giełda, a rentowności amerykańskich obligacji odbijały w górę. Niemniej później rynek szybko się pozbierał – zwłaszcza Wall Street, która prawie zredukowała straty, a dolar zatrzymał zwyżki i lekko się cofnął. Tak jak pisałem na początku, scenariusz cięcia o 50 p.b. był redukowany od kilku dni, a dane z godz. 14:30 nie zdołały rozbudzić nadmiernych obaw o to, czy FED podczas posiedzenia 31 lipca w ogóle zetnie stopy procentowe. Rynek wciąż wierzy w scenariusz ruchu o 25 p.b., a zaplanowane na ten tydzień „zeznania” Jerome Powella przed Kongresem (środa i czwartek), oraz tzw. minutki FED (środa) mogą utwierdzić go w tym przekonaniu. Osobiście nie wykluczam, że rynek jeszcze się w kwestii lipcowego cięcia stóp „zawaha”, ale te opinie mogą być w najbliższych dniach w mniejszości – niemniej warto będzie zerkać na wypowiedzi innych członków FED (zwłaszcza Johna Williamsa z Nowego Jorku), czy też dane nt. inflacji CPI (w czwartek).