Nie wiosłujemy na jednej łódce

Teza zapożyczona została od wysportowanej aktorki Doroty Stalińskiej, która w 69. roku życia nadal sprawnie staje na głowie i dokonała odkrycia, że dopiero w tej pozycji widzi… normalnie rzeczywistość rządów PiS. Coraz bardziej powszechne staje się podobne przekonanie polskich przedsiębiorców, starających się trzymać mocno na nogach. W szczególności stawiających na szali ryzyka działalności gospodarczej własny majątek, bo przecież zupełnie inną kategorię tworzą najemni menedżerowie, którzy w razie niepowodzenia po prostu odchodzą i jeszcze wyciągają z firm gigantyczne odprawy.

Statuetki Wektorów (laureaci z sobotniej gali – poniżej) Pracodawców RP od dwóch dekad się nie zmieniają. To stylizowana postać przedsiębiorcy/pracodawcy, przebijającego się z uporem do przodu, ale obciążonego z tyłu kuprem przeciwności. Taka symbolika zachowuje aktualność przez całą III RP, ale w epoce tzw. dobrej zmiany kuper znacząco się rozrasta. Tradycją Pracodawców RP było przyznawanie także Superwektorów dla pozytywnie ocenianych decydentów politycznych. Ostatnia taka statuetka trafiła w styczniu 2018 r., czyli za rok 2017, do świeżo powołanego premiera Mateusza Morawieckiego w uznaniu jego działań jeszcze wicepremierowskich i jako zaliczka na nowy etap. Premier akcentował wtedy współzależność administracji publicznej oraz przedsiębiorców, przedstawił ją obrazowo „płyniemy na jednej łódce”. Od razu zgłosił jednak zastrzeżenia, że nie wszyscy wiosłują w jednym rytmie. Po czterech latach chaos przy wiosłach się spotęgował, przy czym według przedsiębiorców to władcy rozhuśtali łódkę. Notabene po 2018 r. Superwektora nie dostał już żaden polityk, honorowa statuetka skręciła do biznesu i to raczej na trwałe.

Symbolem zerwania relacji władców ze środowiskami przedsiębiorców stało się całkowite zmarginalizowanie ustawowej Rady Dialogu Społecznego (RDS). Trzy lata temu organizacje biznesowe współtworzące RDS – wtedy cztery, obecnie jest ich aż sześć – napisały gorzki list do prezydenta. Poskarżyły się, że rada nie spełnia większości pokładanych w niej oczekiwań i jej oddziaływanie jest znikome. Uczestnicy dialogu społecznego ze strony rządowej traktują RDS wyłącznie jako ustawową uciążliwość, a nie narzędzie wypracowywania porozumień. To prawda szokująca, ale w politycznej walce instytucjonalna reprezentacja przedsiębiorców w ogóle nie jest obecnym władcom potrzebna. Wszystkie decyzje PiS podporządkowane są wyłącznie analizom wyborczym, a przecież to nie przedsiębiorcy/pracodawcy są podstawowym elektoratem wszechrządzącej partii.

Laureaci Wektorów 2021, w górnym rzędzie szefowie Pracodawców RP, zaś pierwszy od prawej – Rafał Brzoska ze statuetką Superwektora. Fot. KR / Pracodawcy RP

WEKTORY 2021 PRACODAWCÓW RP

► Jan Rejs, twórca rodzinnej firmy meblarskiej Rejs

► Michael Schulz, menedżer H&M Hennes Mauritz Logistics

► Andrzej Wasilewski, główny akcjonariusz brokera MAK Investments

► Elżbieta Zajezierska, prezes rodzinnej firmy piekarniczej Nowel

► MIRAI Clinic, medyczne centrum ortopedyczno-chirurgiczne

► Polenergia, lider prywatnego sektora farm wiatrowych

SUPERWEKTOR

► Rafał Brzoska, prezes operatora InPost i grupy kapitałowej Integer