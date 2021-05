Zielonogórski biznesmen zginął 9 maja w wypadku lotniczym. W przeszłości zasiadał w zarządzie Cinkciarza.

W niedzielę przed południem doszło do wypadku lotniczego na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Prywatny ultralekki samolot rozbił się podczas próby lądowania. W maszynie był tylko pilot, który zginął na miejscu. Nieoficjalnie wiadomo, że zmarły to Zbigniew Kuczma, zielonogórski biznesmem. Miał 71 lat.

Tragiczny wypadek: Samolot, który pilotował Zbigniew Kuczma, wystartował z lotniska w Przylepie w niedzielne przedpołudnie. Wkrótce po starcie pilot zgłaszał kontrolerom problemy z silnikiem. Maszyna rozbiła się o płytę podczas próby lądowania. Piotr Jędzura

W latach 2014-18 Zbigniew Kuczma zasiadał zarządzie Cinkciarza, kantoru internetowego należącego do spółki Conotoxia Holding. Spółka prężnie się rozwija w Europie i Stanach Zjednoczonych. Droga do sukcesu (zaczęła się się w 2008 r.) nie była jednak prosta ― nie tylko ze względu na negatywnie kojarzącą się nazwę. Historię spółki opisywaliśmy na łamach „PB” w lutym tego roku.

W 2015 r. o firmie zrobiło się głośno za sprawą umowy sponsorskiej z klubem koszykarskim Chicago Bulls (globalne partnerstwo wciąż trwa). Miało to rozsławić markę (najpierw Cinkciarz, ale ostatecznie postawiono jednak na Conotoxię ― lepiej przyswajalną dla obcokrajowców) za oceanem, gdzie wówczas stawiała pierwsze kroki. Z tej okazji z zielonogórską firmą do USA polecieli: Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa. Media obiegło zdjęcie, jak byli prezydenci w chicagowskiej hali sportowej United Center pozują z koszulkami w klubowych barwach, na których widnieją ich nazwiska. Obok nich stoi Piotr Kiciński, ówczesny wiceprezes i medialna twarz Cinkciarza (prezes Marcin Pióro ― którego teściem był Zbigniew Kuczma ― dba o to, aby jego wizerunek nie pojawił się w mediach). Trzyma jednak koszulkę z nazwiskiem „Kuczma”, co sugeruje, że zmarły tragicznie biznesmen był inicjatorem i ojcem sukcesu sponsoringu legendarnych Byków.

Marketing sportowy to mocna strona Cinkciarza w Polsce, a Conotoxii ― za granicą. W 2017 r. podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy UEFA zaprezentowano markę Conotoxia, co zapoczątkowało jej ekspansję zagraniczną. Od sierpnia 2018 r. kantor jest sponsorem walijskiej reprezentacji piłki nożnej. Firma m.in. była sponsorem reprezentacji Polski w koszykówce (2016-19) oraz piłce nożnej (2014-18). Wspierała także lokalny sport jako np. główny sponsor żużlowego Falubazu Zielona Góra (2011-16).

Śmierć Zbigniewa Kuczmy, który formalnie nie był już w zarządzie spółki, ale nadal był z nią blisko ze względu na prywatną relację z Marcinem Pióro, założycielem i prezesem grupy Conotoxia, nie wpłynie na działalność firmy ― dowiedział się „PB”.