Niemcy będą dopłacać chętnym na Starlink

Rząd Niemiec chce wesprzeć mieszkańców obszarów gdzie nie ma dostępu do szybkiego Internetu i zaoferuje dopłaty do zakupu urządzeń potrzebnych, aby go uzyskać, np. systemu Starlink, budowanego przez spółkę Elona Muska, pisze Reuters.

O planach rządu poinformowało niemieckie Ministerstwo Transportu. Zaznaczyło, że dopłaty będą dotyczyły wszystkich dostawców Internetu w obszarach wiejskich, zarówno satelitarnych, jak i radiowych. Zastrzegło także, że dopłaty nie będą obejmowały abonamentu, a jedynie nabycie sprzętu.

Dziennik Handelsblatt twierdzi, że dopłata wyniesie 500 EUR. Wskazuje, że decyzja zapadła po spotkaniu ministra transportu Andreasa Scheuera z Elonem Muskiem, twórcą SpaceX, spółki budującej system Starlink. Ma on mieć docelowo 12 tys. satelitów dostarczających szybki Internet nawet do najbardziej oddalonych rejonów Ziemi. Starlink już częściowo działa na półkuli północnej. W USA abonament wynosi 99 USD miesięcznie, a za pakiet startowy obejmujący zestaw do odbioru sygnału z satelitów obejmujący terminal i router WiFi trzeba zapłacić jednorazowo 499 USD.

