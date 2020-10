Nowy szef JLL w Polsce

Mateusz Bonca, były prezes Lotosu, będzie od połowy listopada 2020 r. dyrektorem zarządzającym JLL w Polsce.

To pierwszy przypadek, gdy szefem firmy doradczej na rynku nieruchomości zostanie w naszym kraju osoba z innej branży. W życiorysie nowego dyrektora JLL znajdziemy jednak więcej przykładów podobnych zmian: z McKinsey & Company do Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a stamtąd do Deutsche Banku we Frankfurcie, gdzie pełnił przez klika lat funkcję dyrektora.