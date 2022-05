ORLEN aktywnie wspiera rozwój innowacji w Polsce

Do 2030 r. Grupa ORLEN chce zostać liderem zrównoważonej transformacji systemu energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W osiągnięciu tego celu pomoże podjęcie współpracy z obiecującymi start-upami technologicznymi. Dzięki niej możliwe będzie unowocześnienie niemal każdego obszaru działalności koncernu multienergetycznego.

W przyjętej strategii ORLEN2030 koncern określił kluczowe wyzwania i kierunki rozwoju. W ciągu dekady firma chce przeznaczyć około 3 mld zł na innowacje i działalność badawczo-rozwojową. Inwestycje w innowacje są istotnym elementem budowy silnego multienergetycznego podmiotu, a także metodą wzmacniania marki ORLEN i kreowania jej pozycji jako czołowej w branży.

Z perspektywy PKN ORLEN rolą innowacji jest wzmocnienie efektywności głównych działań biznesowych koncernu, np. tworzenie nowych produktów rafineryjnych i petrochemicznych, doskonalenie ich jakości i dostosowywanie do potrzeb klienta. Jednak równie ważnym celem jest tworzenie pola do inwestycji w technologie perspektywiczne, np. wprowadzenie wodoru jako paliwa alternatywnego, rozwój recyklingu tworzyw sztucznych czy rozwój biopolimerów.

Jasna wizja i cele w zakresie budowania innowacyjności koncernu

W strategii ORLEN2030 określono cele strategiczne w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii oraz wskazano kluczowe kierunki inwestycji w innowacje. W celu usprawnienia i ustrukturyzowania procesu zarządzania innowacjami w Grupie szczegółowo zdefiniowano, w ramach Strategicznej Agendy Badawczej, dziewięć obszarów rozwoju innowacji, takich jak: technologie i produkty przyjazne środowisku, technologie wodorowe, efektywna i niskoemisyjna energetyka, nowoczesny klient i stacja przyszłości, zaawansowana petrochemia i nowe generacje materiałów, przemysł 4.0 i innowacyjna organizacja, efektywna produkcja rafineryjna, rozwój obszaru nawozów, nowoczesny upstream.

Inwestycje R&D i rozwój własnych technologii jako budowa przewag konkurencyjnych

Innowacje mają pomóc koncernowi lepiej realizować główne cele biznesowe, ale też wykraczać poza nie, by tworzyć nowe modele biznesowe i zyskiwać przewagę nad konkurentami w otoczeniu podlegającym zmianom technologicznym i regulacyjnym. Między innymi temu celowi służy Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Płocku, otwarte w maju 2021 r.

Płockie CBR dysponuje powierzchnią blisko 2 tys. mkw. i nowoczesną halą odwzorowań oraz pilotaży, a także strefą laboratoryjną. Ośrodek umożliwia koncernowi pracę nad własnymi technologiami i testowanie rozwiązań z rynku. Prowadzone są tam testy usprawniające procesy technologiczne realizowane w zakładach produkcyjnych, podejmowane są także próby doskonalenia produktów i optymalizowania kosztów ich wytwarzania. W CBR stanęły już dwie z pięciu planowanych instalacji pilotażowych odzwierciedlających procesy rafineryjno-petrochemiczne. Jeszcze w 2022 r. w CBR staną również pozostałe trzy: reforming oraz piroliza i destylacja atmosferyczna i próżniowa. W Centrum pracuje już instalacja pilotowa do produkcji mieszanek asfaltowych, dostępne są także instalacje blendingu olejów napędowych, benzyn i środków smarnych, a także instalacja ¼-techniczna do wytwarzania biokomponentów zaawansowanych. ORLEN rozwija swój ekosystem innowacji, inwestując także w Centrum Badawcze UniCre w Czechach i Centrum Badawczo-Rozwojowe im. Faradaya w Gdańsku.

Szybkie testowanie i skalowanie innowacyjnych technologii ważnym elementem transformacji koncernu

Obecnie na świecie obserwujemy trend, zgodnie z którym coraz więcej korporacji decyduje się na współpracę ze start-upami. Aby skutecznie zbudować przewagi konkurencyjne w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, PKN ORLEN współpracę ze start-upami traktuje jako możliwość rozwoju. To dzięki niej możliwe będzie pozyskanie wielu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Firma jest świadoma tego procesu, dlatego zbudowała ekosystem wspierania innowacji, którego jednym z elementów jest ORLEN Skylight Accelerator.

ORLEN Skylight Accelerator stanowi bezpośredni most technologiczny łączący koncern z międzynarodowym ekosystemem start-upów. Program to otwarta dla każdego platforma scoutingu umożliwiająca pozyskanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań z zewnątrz, poprzez nawiązanie współpracy z młodymi technologicznymi firmami. Start-upy, które zostaną zakwalifikowane do akceleracji, za przygotowanie rozwiązania oraz realizację pilotaży otrzymują wynagrodzenie wypłacane w transzach, w zależności od zrealizowanych kamieni milowych. Po realizacji wdrożenia pilotażowego, w zależności od jego efektów, możliwe jest nawiązanie długoterminowej współpracy i dalsze skalowanie wypracowanych technologii w ramach infrastruktury Grupy ORLEN na zasadach komercyjnych.

Wzmacniamy procesy digitalizacji poprzez akcelerację start-upów

Akcelerator ORLEN Skylight funkcjonuje niespełna rok, w tym czasie zbudował silną i rozpoznawalną markę na rynku nie tylko na polskim, lecz także na rynkach zagranicznych dlatego, że oferuje start-upom możliwość rozwoju rozwiązań odpowiadających na różne, często bardzo wymagające wyzwania technologiczne. W ostatnim czasie nawiązana została również współpraca partnerska z Microsoft, dzięki czemu uczestnicy programu akceleracyjnego uzyskają bezpłatny dostęp do wielu aplikacji i narzędzi oferowanych przez partnera.

O zasięgu i atrakcyjności programu mówią same liczby – ponad 260 zgłoszeń oraz 14 uruchomionych i realizowanych wdrożeń pilotażowych. Przykłady rozwiązań wdrażanych w ramach programu ORLEN Skylight Accelerator to m.in. wykorzystanie wizji komputerowej i inteligentnych algorytmów do zautomatyzowania procesu przygotowania produktów gastronomicznych na stacjach paliw, nowoczesna usługa wirtualnego wideobota prezentująca usługę mikrofloty czy elektroniczny czujnik IOT wykorzystywany do zabezpieczania cystern kolejowych, który w czasie rzeczywistym może informować o potencjalnych próbach ingerencji osób trzecich.

Inwestycje wzmacniają rozwój ekosystemu innowacji

ORLEN VC w ciągu 10 lat zainwestuje około 100 mln EUR w spółki technologiczne, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi rozwiązaniami w zakresie: petrochemii, energetyki, gospodarki o obiegu zamkniętym, nowoczesnej sprzedaży detalicznej, biopaliw drugiej generacji, nowoczesnych materiałów, nowej mobilności, cyfryzacji, przemysłu 4.0, a także cyberbezpieczeństwa.

Za sprawą inwestycji ORLEN VC koncern chce się zaangażować we współpracę z dynamicznie rozwijającymi się spółkami i dołączyć do globalnych liderów przemysłowych z sektorów: rafineryjnego, gazowego, chemicznego, energetycznego, które posiadają własne fundusze CVC, np. Shell Technology Ventures, BP Ventures, Chevron Technology Ventures, Equinor, Saudi Aramco, z budżetami inwestycyjnymi zaczynającymi się od ok. 150 mln EUR. W ramach tzw. inwestycji pośrednich ORLEN VC już został partnerem Emerald Technology Ventures’ Industrial Fund, który jest niekwestionowanym w świecie liderem w prowadzeniu inwestycji VC w obszarze przełomowych technologii.