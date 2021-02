Pandemia wykańcza wypożyczalnie aut

Do 2019 r. rynek wypożyczalni aut rósł w dwucyfrowym tempie. Skutki pandemii cofnęły go o trzy lata.

Rynek RAC (rent a car), czyli wypożyczalnie aut, to najmniejszy kanał sprzedaży nowych samochodów w Polsce. W 2020 r. stanowił 4,4 proc. rejestracji firmowych, czyli 3,2 proc. całego rynku nowych aut w Polsce. Jednak ze wszystkich rynkowych kanałów sprzedaży to właśnie firmy RAC ucierpiały najbardziej. W wyniku ograniczeń w podróżach, w 2020 r. chętnych na auto z wypożyczalni było znacząco mniej niż rok wcześniej. W efekcie w ubiegłym roku wypożyczalnie zarejestrowały na siebie 13,8 tys. nowych samochodów osobowych - czyli 19,1 proc. mniej niż w rekordowym 2019 r. ( niespełna 17,1 tys.). Tym, samym RAC cofnął się do poziomu wyników z 2017 r.