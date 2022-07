Piękny uśmiech to zdrowy uśmiech!

Wojciech Madej często myślał o potrzebach pacjentów, których leczył w gabinecie stomatologicznym. Efektem było stworzenie firmy Seysso produkującej szczoteczki soniczne, a także urządzenia i kosmetyki pomagające dbać o profesjonalną higienę jamy ustnej w domu. Tak powstał nowy brand. Wiedza i doświadczenie zdobyte w pracy z pacjentami pozwoliło jego właścicielowi stworzyć już 5 linii nowoczesnych produktów dbających o właściwą higienę jamy ustnej, których najważniejsze cechy to innowacyjność i wysoka jakość.

Seysso powstało, aby odpowiadać na potrzeby klientów, którzy chcą profesjonalnie zadbać o zdrowy uśmiech. Skąd wziął się pomysł na stworzenie brandu?

Właściwa higiena jamy ustnej to ważny element naszej codzienności, który znacząco przekłada się na zdrowie całego organizmu, ale także na jakość życia każdego z nas. Pomysł na stworzenie marki Seysso wziął się oczywiście z potrzeby rozwiązania problemów osób, które chcą zadbać o higienę jamy ustnej w sposób profesjonalny i kompleksowy. Obserwując rynek produktów przeznaczonych do higieny jamy ustnej, zauważyłem, że większość z nich nie odpowiada na realne kłopoty pacjentów, z którymi zgłaszają się do gabinetów stomatologów. Dlatego też postanowiłem stworzyć markę, która będzie nastawiona na badanie potrzeb klientów, a następnie na tworzenie sprzętu, który będzie te problemy adresował.

Zanim jednak pojawiła się własna marka, kształcił się pan na kierunku medycznym, jest pan lekarzem stomatologii. Czy wiedza zdobyta na studiach i praktyka w gabinecie stomatologicznym pozwoliła panu lepiej zrozumieć potrzeby pacjentów gabinetów stomatologicznych dotyczące codziennej higieny jamy ustnej?

Wiedza zdobyta podczas studiów i doświadczenie, które wyniosłem z pracy z pacjentami, są fundamentem marki, którą tworzę. Ten czas pozwolił mi ustalić główne założenia i misję firmy, którą dziś prowadzę.

Jak powstają produkty marki Seysso? Jak wygląda opracowywanie koncepcji produktu i kolejne etapy procesu, który doprowadza do ostatecznej jego wersji?

Taki proces jest czasochłonny i skomplikowany. Rozpoczyna się od zbadania potrzeb rynku - przyglądamy się dokładnie, jakich rozwiązań szukają konsumenci, jakie produkty aktualnie wybierają, a przede wszystkim czego brakuje na rynku. Jednym z naszych podstawowych założeń jest także tworzenie rozwiązań innowacyjnych, oferujących funkcjonalność, której nie proponował dotychczas rynek. Kolejny etap procesu to praca nad produktem, później rozpoczynają się jego testy. Zbieramy opinie i doświadczenia użytkowników, a następnie go ulepszamy, tak aby spełniał nasze standardy, ale także był odpowiedzią na oczekiwania konsumentów. Kiedy rozwiązanie jest gotowe, przystępujemy do kolejnego wymagającego procesu związanego z jego certyfikacją, a kiedy uda nam się ją uzyskać, planujemy kampanię marketingową i sprzedażową. Na końcu produkt trafia w ręce klientów.

Seysso to nie tylko szczoteczki soniczne, ale także inne sprzęty niezbędne do profesjonalnej, codziennej higieny jamy ustnej. Jakie jeszcze produkty znajdziemy w asortymencie marki?

Rzeczywiście podstawę naszego asortymentu stanowią szczoteczki soniczne, ale to nie wszystko, co możemy zaproponować naszym klientom chcącym kompleksowo i profesjonalnie dbać o higienę jamy ustnej. W naszej ofercie są także profesjonalne irygatory, nici dentystyczne, pasty do zębów, kosmetyki oraz szczoteczki manualne. Zdecydowaliśmy się wyjść do konsumentów z tak bogatą gamą produktów, gdyż obserwujemy, że coraz więcej osób dba o higienę jamy ustnej w sposób świadomy. Wiedzą że aby mieć zdrowe zęby, nie wystarczy tylko posiadać przypadkową pastę do zębów i przypadkową szczoteczkę, których należy użyć rano i wieczorem, lecz warto zaopatrzyć się w jakościowe, certyfikowane produkty, które dbają o higienę w sposób skuteczny i nowoczesny.

Czy produkty Seysso są dedykowane szczególnym grupom klientów? Czy może każdy, kto chce zadbać o zdrowy uśmiech, znajdzie w asortymencie marki coś dla siebie?

W naszym portfolio jest wiele produktów i sądzę, że każdy może znaleźć w nim znaleźć coś dla siebie. Oferujemy asortyment z różnych półek cenowych, zarówno dla osób, które zamierzają przeznaczyć na zakup więcej środków, jak i dla tych, którzy chcą wydać nieco mniej. Oczywiście wszystkie nasze produkty, niezależnie od tego, z której półki cenowej pochodzą, charakteryzują się innowacyjnością i wysoką jakością. Ponadto dla najbardziej wymagających klientów przygotowaliśmy urządzenia wielofunkcyjne, które łączą cechy i funkcjonalność szczoteczki sonicznej do zębów, ale po wymianie specjalnych końcówek służą jako szczoteczki soniczne do czyszczenia i masażu twarzy lub czyszczenia języka.

Często, mówiąc o pięknym uśmiechu, myślimy o białych zębach. Seysso edukuje jednak, że piękny uśmiech to zdrowy uśmiech.

Przez wiele lat przekonywano nas, że piękne zęby to białe zęby. My jednak przypominamy, że najważniejszym elementem pięknego uśmiechu są zdrowe zęby. Jeśli uda nam się to osiągnąć, jeśli mamy takie życzenie, możemy przy udziale stomatologa zatroszczyć się o to, aby nasze zęby były także białe. Pierwszym i nadrzędnym celem w dbaniu o piękny uśmiech powinno być jednak zdrowie zębów.

Jaką najcenniejszą radę usłyszał pan, zakładając Seysso i jakiej rady udzieliłby pan wówczas sobie, mając doświadczenie, które zdobył pan przez ostatnie lata?

Wiele lat temu usłyszałem od bliskiej mi osoby, że aby odnieść spektakularny triumf w biznesie, należy od samego początku jeść sukces małą łyżeczką, tak aby nie zachłysnąć się nim już na starcie. Rada ta była dla mnie bardzo przydatna i cały czas jej idea przyświeca moim działaniom. Moja droga zawodowa nauczyła mnie natomiast, że porażka jest elementem sukcesu i może ona przyjść niezależnie od tego, ile pracy i zaangażowania włożyliśmy w realizowany projekt. Nauczyłem się przyjmować te porażki, analizować je i wyciągać z nich wnioski, które często są zalążkiem dla kolejnych projektów.