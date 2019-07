Pinta Barrel Brewing zebrała 4,15 mln zł na budowę browaru

4,15 mln zł na budowę browaru specjalizującego się w piwach starzonych zebrała w akcji crowdfundingu Pinta Barrel Brewing. Stworzony zostanie on do 2021 r., tuż obok powstającego w Wieprzu koło Żywca browaru Pinta – podała w piątek spółka.

„Twórcy Pinta Barrel Brewing zwrócili się do inwestorów o wspólne sfinansowanie budowy nowego, niszowego browaru na początku maja br. W 60 dni inwestorzy objęli wszystkie z 448 tys. 632 akcji spółki” – głosi komunikat Pinty. Akcje objęło w sumie ponad 1,3 tys. inwestorów.



Dzięki funduszom w Wieprzu powstanie browar specjalizujący się w produkcji piw premium, starzonych w beczkach po mocnych alkoholach. Do tej pory Pinta, jako browar kontraktowy, warzyła je jedynie w wynajmowanych zakładach, co ograniczało skalę i możliwości kontrolowania procesu. „Zebrana kwota wystarczy, by wznieść budynek browaru i w pełni go wyposażyć” – powiedział prezes Pinta Barrel Brewing Grzegorz Zwierzyna.



Jak dodał, sercem nowego browaru będzie dwunaczyniowa warzelnia o wybiciu 8 hektolitrów. W obiekcie stanie siedem zbiorników, przeznaczonych na trzy linie piw: mocnych, dzikich i eksperymentów. Do tego dwa blending tanki oraz taca chłodnicza do szczepienia brzeczki dzikimi drożdżami. Całości dopełnią dwa wielkie drewniane zbiorniki fermentacyjno-leżakowe o pojemności ok. 2,5 tys. l oraz 500 beczek po różnych destylatach.



Piwowarzy sprowadzili już beczki z Hiszpanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szkocji, Jamajki i Barbadosu. Są po winie, bourbonie, rumie czy whiskey. Dzięki nim wzbogacony zostanie smak i aromat piwa.



Bartłomiej Ociesa, piwowar Pinta Barrel Brewing, wskazał, że starzone piwa robi się w Polsce od 2013 r. Jego firma będzie jednak pierwszym browarem w naszym kraju, który w tej metodzie produkcji się wyspecjalizuje.



Specjalistyczny browar powstanie obok otwieranego obecnie zakładu Pinty w Wieprzu k. Żywca, który kosztował 21 mln zł.



Możliwości produkcyjne „tradycyjnego” browaru będą na początku wynosiły 20 tys. hektolitrów rocznie, a „beczkowego” 2,1 tys. hektolitrów już po pierwszym roku działalności.



Browar Pinta powstał w 2011 r. i dał początek piwnej rewolucji w Polsce. Do dziś firma uwarzyła piwa w ponad 150 stylach i odmianach. Działkę w Wieprzu kupiła w przetargu organizowanym przez KSSE jesienią 2016 r. za ponad 1,4 mln zł.